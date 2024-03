Nečas gólem nasměroval Carolinu za výhrou, v akci je Pastrňák

Po loňské premiéře v Karviné si také letos NHL nachystala pro české fanoušky akci NHL Den hokeje. Se zábavným programem tentokrát zavítala do Tábora. Návštěvníkům nabídla nálož sportu, kultury a zábavy s vyvrcholením v podobě sledování přímého přenosu zápasu mezi New Jersey a Carolinou.

Na ledě se představili hned tři čeští hokejisté. Nejvíce se blýskl produktivní Martin Nečas (16:29, 1+0, +/-: 0, 4 střely), jenž ve 13. minutě bombou z pozice obránce v přesilové hře otevíral skóre. Zlepšil si tak své sezonní statistiky na rovných 20 zásahů. Za Devils, kteří v pátek vyměnili brankáře Vítka Vaněčka do San Jose, kontroval v 36. minutě kapitán Nico Hischier.

V 43. minutě ale Nico Dawse v bráně domácích z ostrého úhlu nachytal přesným nahozením Jesperi Kotkaniemi a Hurricanes tak opět vedli. V 59. minutě navíc jejich náskok do prázdné klece navýšil Andrej Svečnikov. New Jersey se ještě nevzdalo a ze závěrečného tlaku vytěžilo kontaktní trefu Tima Meiera. Poslední slovo nicméně patřilo Carolině, když se záhy na to opět do prázdné klece prosadil Teuvo Teräväinen. Domácí útočníci Ondřej Palát (16:04, -1, 1 střela) a Tomáš Nosek (9:28, -1, 2 střely) tak odcházeli do kabin zklamaní.

Výsledky

Boston Bruins Boston Bruins : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (0:0, -:-, -:-) Sestavy:

Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), Zacha, Heinen – DeBrusk, Coyle, Marchand (C) – Frederic, Geekie, J. van Riemsdyk – Brazeau, J. Boqvist, Lauko. Sestavy:

Nedeljkovic (Jarry) – E. Karlsson, M. Pettersson, Letang (A), P. Joseph, Ludvig, Graves – Rakell, Crosby (C), Bunting – Puustinen, Malkin (A), R. Smith – Bemström, Eller, Puljujärvi – Carter, Acciari, Koppanen. Rozhodčí: Jon McIsaac, Pierre Lambert – Ryan Daisy, Matt MacPherson

Florida Panthers Florida Panthers : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Stolarz (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Montour, Ekman-Larsson, Kulikov – Tarasenko, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Rodrigues – Cousins, Stenlund, Lomberg. Sestavy:

Markström (Vladař) – Weegar, R. Andersson (A), Kylington, Miromanov, Hanley, Pachal – Mangiapane, Backlund (C), Coleman – Pelletier, Kadri, Kuzmenko – Huberdeau (A), Šarangovič, Coronato – Dr. Hunt, Rooney, Duehr. Rozhodčí: J. Hebert, G. Hebert – Tobias, Marquis

New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) Góly:

35:27 Hischier (J. Hughes)

59:49 Meier (Marino, J. Hughes) Góly:

12:28 Nečas (Teräväinen, Noesen)

42:50 Kotkaniemi (Fast, Pesce)

58:49 Svečnikov (Teräväinen, Skjei)

59:53 Teräväinen Sestavy:

Daws (Allen) – Siegenthaler, Marino, Bahl, B. Smith, L. Hughes, Nemec – Palát (A), Hischier (C), Meier – J. Hughes (A), Haula, Bratt – Tierney, Lazar, Mercer – MacDermid, Nosek, Holtz. Sestavy:

Kočetkov (S. Martin) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Svečnikov, S. Aho II (A), Teräväinen – Noesen, Drury, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Jarvis – Kotkaniemi, Kuzněcov, Fast. Rozhodčí: Brenk, Halkidis – Murray, Kovachik

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Nashville Predators Nashville Predators 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Góly:

21:50 Texier (Provorov) Góly:

12:19 Sherwood

44:16 Evangelista (Jankowski, Novak) Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – Werenski (A), A. Boqvist, Provorov, Severson, Bean, Gudbranson (A) – J. Gaudreau, Jenner (C), Fix-Wolansky – Činachov, Voronkov, Marčenko – Texier, Sillinger, A. Nylander – Kuraly, Olivier. Sestavy:

Lankinen (Saros) – Josi (C), Fabbro, McDonagh (A), L. Schenn, Lauzon, A. Carrier – F. Forsberg, O'Reilly (A), Nyquist – Zucker, Novak, Evangelista – Beauvillier, Sissons, Co. Smith – McCarron, Sherwood, Jankowski. Rozhodčí: Hanson, L’Ecuyer – Smith, Barton

San Jose Sharks San Jose Sharks : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Chrona (Cooley) – Burroughs, Ferraro, Rutta, Thrun, Addison, M. Vlasic – Zetterlund, Granlund, Hoffman – Kunin, Eklund, Zadina – Bailey, Sturm, Labanc – G. Smith, Carpenter, Bordeleau. Sestavy:

Korpisalo (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Bernard-Docker, Chychrun, Brännström, Guenette – Batherson, Pinto, B. Tkachuk – M. Joseph, Stützle, Giroux – Kubalík, Chartier, Greig – Katchouk, Kastelic, Smejkal.

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2N (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

15:35 T. Thompson

51:39 Bryson

Tuch Góly:

00:29 R. McLeod (Draisaitl, Foegele)

14:19 Foegele (R. McLeod) Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Dahlin (A), Byram, Jokiharju, Power, Clifton, Bryson – Peterka, Cozens, Benson – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – V. Olofsson (C), Krebs, Rousek – Robinson, Jost, Girgensons (A). Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Desharnais, Nurse (A), Ceci, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Foegele, Draisaitl (A), R. McLeod – Perry, Henrique, E. Kane – C. Brown, Carrick, Janmark. Rozhodčí: Gord Dwyer, Peter MacDougall – Ryan Gibbons, Jonny Murray

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-) Rozhodčí: Furlatt, O’Rourke – Flemington, Mills

Washington Capitals Washington Capitals : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)

New York Rangers New York Rangers : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)