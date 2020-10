Pracant Gallagher dostal v Montrealu smlouvu pro hvězdu, odborníci žasnou

I když je mu teprve osmadvacet, u Canadiens už patří do klubového inventáře. Navzdory tomu, že byl v roce 2010 draftovaný až v 5. kole ze 147. pozice.

Malý a při bruslení až nehokejově shrbený Gallagher nepatří mezi nejproduktivnější hráče mužstva a nikdy se nepřehoupl přes 60 kanadských bodů nebo 40 nastřílených gólů.

Fanouškům i trenérům se ovšem vždycky líbila jeho pracovitost, zarputilost a nasazení. Když nevycházely pohledné kombinace, byl schopný se přizpůsobit a rozdat pár tvrdých hitů.

Konec konců nad jeho přístupem ke hře a tréninku nejednou žasli také spoluhráči. „Pracuje tak tvrdě, až vás to přivádí k šílenství,“ prohlásil o něm kdysi Josh Gorges.

Jinde hrát nechci!

V Montrealu má za sebou osmou sezonu a před sebou vidinu té další, po níž mu měl současný kontrakt vypršet. Jenže klub si jeho kvalit cení natolik, že nechtěl čekat a domluvil se s Gallagherem rovnou na nové. Ujednání začíná na pěti milionech dolarů, v sezoně 2023-24 bude pobírat osm milionů, v té následující dokonce devět. Potom už jeho příjem bude klesat.

Pravé křídlo Canadiens samo přiznalo, že představa přechodu do jiného mužstva NHL pro něho byla tíživá. „Abych byl upřímný, bylo to těžké. Bylo to poprvé za dobu, co jsem v Montrealu, kdy bych musel udělat velké životní rozhodnutí, které by ovlivnilo mojí budoucnost.“

Překvapilo, že k dohodě vůbec došlo. Po NHL se nesly zvěsti, že montrealský manažer Marc Bergevin a Gallagherův agent spolu přestali mluvit, klub se měl hráče snažit udat jinam, aby na něm ještě vydělal, a hráč se měl cítit nedoceněný.

To všechno už není pravda, teď si obě strany vyměňují komplimenty.

Krosček do obličeje a stejně hraje dál

Generální manažeři v NHL jsou tvrdými obchodníky, ale Bergevin po uskutečnění obchodu prohlásil, že právě podpis Gallaghera pro něj byl emocionální záležitostí. Prý se doslova snažil oddělit srdce od hlavy už proto, že ho má v mužstvu od první chvíle, co je tu generálním manažerem, a má pro něj slabost.

„V play off dostal krosček přímo do tváře a stejně si nechtěl nechat ujít příští střídání. V minulosti jsem viděl hráče, kteří dostali sekeru, nebo přišli o nehet a hledali způsoby, jak by nemuseli hrát. Tenhle chlap dělá všechno, co od hokejisty chcete, a to na něm miluji,“ nechal se slyšet.

Zámořští odborníci Gallagherův přínos nezpochybňují, zato se podivují nad výší a délkou nabídnuté smlouvy, pakliže montrealský křídelník nevyčnívá ve všech klíčových statistikách.

„Jasně, když hráči prodloužíte smlouvu na šest let, očekáváte od něj určité věci. Gally zná jen jediný způsob, jak hrát. Ta smlouva je risk, který jsem ochotný přijmout,“ odpověděl na to Bergevin.

Ať je to, jak chce, nejnovější dohoda skončí ve chvíli, kdy bude Gallagherovi 34 let, takže se vzhledem k jeho preferencím dá usoudit, že kariéru v Canadiens i zakončí.