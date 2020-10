Sbohem, Doktore. Legendární hlas hokeje končí po 47 letech

Zblízka viděl, co to znamená hattrick Gordieho Howea, pamatuje ještě hokej s ofsajdy na červené čáře, mohutnou expanzi týmů NHL i kariéry mnoha světových hvězd.

To je sportovní komentátor Mike Emrick, jehož nezapomenutelný lehce mečivý hlas a barvitý komentář fanoušci za mořem poslouchali téměř celé půl století u obrazovek a všichni si ho zamilovali. „Odchází to jméno, zvyk i hlas hokeje,“ říká šéfkomentátor ČT Sport Robert Záruba.

Hokejové zápasy podával ve své éře jako nikdo jiný. Utvářel z nich jeden velký příběh.



Emrick začal komentovat v roce 1973 v nižší IHL a postupně se přes AHL propracoval až do New Jersey. U Devils mu dali první šanci komentovat zápasy NHL a odtud také pramení jeho věčná láska k tamnímu klubu, kterou se často vůbec netajil.



Odtud odešel do Philadelphie, pak se ale vrátil a hlasem provázel zápasy, na jejichž konci New Jersey získalo v roce 1995 svůj první Stanley Cup. Přes několik sportovních severoamerických stanic se dostal do NBC, kde byl hlavním hokejovým komentátorem posledních 15 let.

Emrickovi v zámoří nikdo neřekne jinak než Doc, v překladu to znamená Doktor. Celé hokejové hnutí ho tak označuje od chvíle, kdy získal doktorát v oboru komunikace.

V Severní Americe byl ohromně populární. V žebříčku padesáti nejlepších komentátorů všech dob je jasně první. V roce 2008 převzal Lester Patrick Award za příspěvek k rozvoji hokeje v USA, kterou v historii získali jen dva další hlasatelé.

Hokejová síň slávy v Torontu mu udělila i Forster Hewitt Memorial Award, kterou získávají opravdové legendy televizního a rozhlasového vysílání. A sám Emrick pomohl mnoha dalším komentátorům NHL tím, že sestavil velkého průvodce výslovnosti jmen hráčů. Další ohromné pocty se mu dostalo, když se stal jedním ze tří mužů, které herní producent Electronic Arts požádal o zhotovení takzvaného play-by-play komentáře do několika ročníků jejich počítačové hry NHL.

„Mike Emrick pokrývá celou moji třicetiletou kariéru. V nasazení i napětí, které dokázal zápasu svým komentářem dát. Je to samozřejmě jiné v angličtině a češtině, ale samotný princip je velmi inspirativní. Uměl dát každému zápasu punc mimořádnosti a dramatičnosti,” líčí Záruba, jenž se s ním setkal na několika olympiádách a Světovém poháru.



„Jednou jsme se bavili o tom, jak vnímá tenzi komentování hokeje v češtině. Smál se, že je to jiné a tvrdil, že má díky angličtině velkou výhodu, protože slova jsou krátká a úderná. Každopádně některé prvky jeho stylu se daly do komentáře přenést a v tom byl nesmírně inspirativní,“ dodává.



Měl prý jednu úžasnou vlastnost. Byl velmi zvídavý. „Když jsme v Naganu postupovali kolo za kolem, neustále čerpal informace z perfektně připravených rešerší,” připomíná Robert Záruba.



Užij si důchod, příteli

Po 47 letech se s komentátorskou legendou loučí celý hokejový svět a mezi nimi například i jeden z nejproduktivnějších Čechů a legenda Devils Patrik Eliáš. „Gratuluju ke skvělé kariéře, Doktore. Když jsem slyšel tvůj hlas nejen v televizi, ale především osobně, vždycky jsem měl pocit, že se nemůže nic stát. Nejen sportovní fandové, ale všichni sportovci milovali tvůj hlas,” napsal Eliáš na Instagram.

Na dálku se s Emrickem loučil i Eliášův spoluhráč a klubová legenda New Jersey Martin Brodeur. „Gratuluji k úžasné kariéře hlasu hokeje, hlasateli ze Síně slávy a příteli! Užij si důchod!”

Za léta přátelství i mentorování děkoval i jeho kolega z NBC Brendan Burke, jenž komentuje zápasy New York Islanders. „Doc měl vždy zlatý standard. Nikdo neměl ani nebude mít větší vliv na můj styl vysílání. Jeho hlas bude chybět, ale hokejový sport, profese komentátora a já osobně jsou díky němu lepší. Díky za veškerou pomoc a vedení, které jste mi během této cesty poskytl.”

Čtyřiasedmdesátiletému Emrickovi dělal posledních 14 let spolukomentátora a experta bývalý americký hokejista Eddie Olczyk, s nímž měl ještě před oznámením odchodu do penze dojemný telefonát.

„Jel jsem autem v neustávajícím dešti, když mi Doc zavolal. Jel jsem zrovna za přáteli a on se zeptal: Máš chvilku? To už jsem věděl, o čem to asi bude. Víte, jít bez něj do další sezony NHL bude fakt jiné,” nezastírá Olczyk.

Společně tvořili sehranou dvojici, v níž se uměli pochválit i pokárat. Sám říká, že vedle Emricka si nejdříve připadal jako bažant, ale postupně se naladili na stejný styl komentování a nakonec se stali velkými přáteli.

„Kdysi mě Doc požádal, abych mu napsal předmluvu k jeho knize. Napsal jsem tam ten největší kompliment, který mi kdy Mike dal. ‘Až jednou bude Eddie Olczykovi pětašedesát, doufám, že bude mít někoho, kdo se o něj postará tak, jako se on staral o mě.’ A to znamená hodně,” dodal Olczyk.

Jen rozlučkovou oslavu mu koronavirus vzal. Doktor Emrick však nyní bude z domácího křesla naslouchat nastupujícím hlasům hokeje a užívat si zápasy jako ten největší fanoušek Devils.