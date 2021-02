Turban, vousy i neobvyklé oslavy gólů. Jak hlásí NHL indický komentátor

Jeho příjmení znamená v překladu lev. A jako lev se dral na vrchol. Singh je vůbec první Kanaďan indického původu, který se stal stálým komentátorem NHL na jedné z nejsledovanějších sportovních stanic v zemi. Velkou šanci komentovat celosezónně pro kanadské diváky mu od této sezony dal kanál Sportsnet. 13. ledna si odbyl svůj debut v angličtině.

„Když se zápasy vysílají s ním na Sportsnetu, má teď neuvěřitelnou pozici. Skutečně může motivovat lidi a reprezentovat komunity,“ cení si průlomu jeho komentátorský partner Randip Janda.

Pro Singha to nebyla úplná premiéra. Poprvé komentoval v angličtině zápas Toronta s Calgary už v roce 2018 jako první sikh v historii. Dva roky předtím mu během finále Stanley Cupu během utkání Pittsburghu se San Jose, kdy propůjčil svůj hlas pro speciální paňdžábskou edici proslulého pořadu Hockey Night in Canada, stačilo jediné slovo, aby se stal celonárodně populárním.

„Bonino, Bonino, Boninoooo,“ hlásil bez ustání do mikrofonu.

Kadencí kulometu totiž po vzoru hispánských fotbalových komentátorů vyslovoval jméno pittsburského hrdiny Nicka Bonina tak horlivě, že se video s jeho „intonačním cvičením“ nabitým emocemi stalo v Severní Americe virálním.

„Do té doby jsem byl za komentování placený zápas od zápasu. Kousek po kousku jsem se snažil dostat k normálnímu platu. Ten „Bonino“ okamžik mi změnil život. Od té chvíle jsem dostával nabídky na celonárodní anglické vysílání. A kde jsem dnes? Před pár týdny jsem jako hlavní anglický komentátor hlásil svůj první zápas,“ hovoří nadšeně.

Harnaryan Singh byl do hokeje blázen už coby malý kluk. Naprosto mu učaroval Wayne Gretzky, hltal zápasy Oilers a Flames, rivalů z provincie Alberta. Do školy chodíval v oblíbených hokejových trikotech.

Rodiče ho v jeho koníčku podporovali tak, že z obýváku vzniklo malé hřiště, jídelna byla parkovištěm pro hráče, koupelna se často stávala kabinou, kde k imaginárním hráčům pronášel proslovy. Do lahví od šampónů mluvil a rádoby překládal rozhovory s frankofonními hokejisty.

A jeho prvním mikrofonem byla hlavice sprchy. To by nebylo, aby si při interview sám nezahrál svůj velký hráčský idol Wayna Gretzkého. Aby si připadal víc věrohodně, maminka Surjit Kaur mu zanedlouho koupila maketu mikrofonu.

Táta se ho neustále ptal, co bude dělat se všemi těmi skvělými hokejovými znalostmi. Neměl odpověď. A tak mu rodiče koupili předplatné časopisu The Hockey News, dostal i stolní hokejový set a u něho halasně prožíval každou akci. „A když jsem jezdil za sestrou do Calgary na univerzitu, její dům se stal mou hostující hokejovou arénou,“ vzpomíná.

„Už od školních let mě všichni znali jako toho kluka posedlého hokejem a myslel jsem si, že mi to pomůže, abych se cítil mezi ostatními lépe,“ vyprávěl pro The Athletic.

Nejen fanoušci si teď zvykají na jiný hlasový projev, než je obvyklým standardem za mořem, ale především i na netradiční zjev. Kvůli vizáži si ostatně prožil strasti už v pubertě a vyrovnával se s šikanou.

Jeho indičtí rodiče v šedesátých letech emigrovali do zámoří, on se ve Wetaskivinu v Albertě narodil už jako Kanaďan. Z úcty k indickým tradicím i sikhským náboženským kořenům nosí odjakživa turban a poslední roky si pečlivě pěstuje dlouhý plnovous.

„Byl jsem prostě jiný. Nosil jsem turban, byl jsem vegetarián, doma jsme mluvili v paňdžábštině (pozn.: lokální dialekt v Indii) a poslouchali jsme úplně jiný druh hudby. Hledal jsem způsoby, jak zapadnout a nebýt totální outsider, protože i jméno jsem měl jiné než ostatní,“ líčí dobu, kdy se musel sžívat i s pichlavými dotazy spolužáků na jeho styl oblékání. „Byl to hokej, kdo mi nakonec pomohl utvořit si nějaký vztah se spolužáky,“ dodal.

Jeho hokejová vášeň a hlasové dovednosti se nakonec propojily a dovedly ze sprchy malého domku, přes první zkušenosti v rádiu až do věhlasných hokejových chrámů v Kanadě a do nablýskaného televizního prostředí.

S komentováním začínal pro CBC, když ho někdejší bývalý gólman Los Angeles Kings a zaměstnanec stanice Kelly Hrudey doporučil jako hlasatele. Jeho hlasový projev byl tak jiný, neokázalý a přitom líbivý, až dostal nabídku komentovat zápasy NHL v populárním pořadu Hockey Night in Canada, který se začal vysílat i v paňdžábské mutaci pro obyvatele z jižní Asie.

A dnes je sám ve špičce. Jeho matka připravuje sladkosti ke každé důležité chvíli svého syna. Nezapomněla ani v lednu, když oslovil své publikum coby hlas provázející hokejovým večerem.

I proto mohl během své velké premiéry při zápasu Edmontonu s Vancouverem svým zvláštním způsobem oslavovat gól debutanta Canucks: „Nils Hoglander! Je čas rozdávat sladkosti!“ V té jedné větě je řečeno vše. A ví to i jeho matka.

„On chápe, co jeho pozice znamená pro mladé lidi. Dívají se na něj. Když nás lidé vidí spolu, jsou vždy tak pyšní. Myslí si, že je jejich. Patří všem. Porodila jsem ho, ale můj syn dělá službu komunitě, a právě proto je jejich,“ uzavřela.

Jestlipak bude hrdý Indokanaďan rozdávat hlášky, hokejové znalosti, radost i sladkosti během letošního finále Stanley Cupu. Třeba jednoho dne překoná i legendárního Mikea Emricka.