Blümel chce stálé místo v NHL: Vím, kde mám nedostatky, a musím je dohnat

I když je mu teprve třiadvacet a to nejlepší z kariéry má víceméně teprve před sebou, řada začínajících hokejistů k němu klidně už teď může začít vzhlížet. Vždyť pardubický odchovanec Matěj Blümel má na kontě dvě účasti v extraligovém play off s Pardubicemi, startoval napříč mládežnickými reprezentacemi, s tou dospělou má na krku bronzovou medaili z roku 2022 a ten samý rok byl i její součástí na covidové olympiádě v Pekingu, byť byl pouze v roli náhradníka a nakonec si nezahrál. A co víc, osm bodů v deseti zápasech na zmíněném světovém šampionátu ve Finsku mu vyneslo kontrakt s Dallas Stars, kde teď Blümel na druhý pokus bojuje o svoje stálé místo v NHL, nejslavnější hokejové lize světa.