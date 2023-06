Jalonenovi vděčím za NHL. Blümel o kouči Čechů, Dallasu i strachu na farmě

Je to muž na správném místě?

Jasně. Vlastně mu vděčím za to, že jsem se dostal do NHL. Neměl jsem v Pardubicích zrovna super sezonu a on mě přesto povolal do nároďáku. Viděl kluka, který na to měl, a nebál se mi věřit. Až jsem díky výkonům na mistrovství světa podepsal smlouvu s Dallasem. To samé udělal letos.

Jak to myslíte?

Vzal do Rigy kluky, kteří byli v přípravě od prvního dne. Oni mu na ledě odevzdali všechno, umřeli by pro čtvrtý útok. A nakonec Beránek s Flekem a Černochem patřili k nejlepším. Hráli přesně to, co Kari chtěl.