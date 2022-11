Nervóznější než při debutu, Blümelovi pomohly rady. Ukázal, že sem patří, chválí kouč

„Ještě když se celá moje rodina mohla doma dívat,“ narážel na přívětivý začátek zápasu s Philadelphií (5:1 pro Stars) od 19 hodin českého času, zatímco jeho debut proti San Jose startoval ve 2:30 v noci.

„Měli to jednodušší, aby zůstali vzhůru. Teď už asi spí, takže jsem si s nikým nevolal. Na telefon jsem se vlastně ještě vůbec nedíval, ale čekám, že bude bzučet,“ líčil Blümel s úsměvem.

Dvaadvacetiletý mladík svou upřímností rozesmál i přítomné žurnalisty: „Byl jsem pěkně nervózní, dokonce snad ještě víc než při debutu v domácím utkání,“ srovnával.

„Ani mi není jasné proč, možná hraje roli, jak si uvědomuju, že jsem vážně tady – v NHL,“ povídal nevěřícně. „Potřetí už snad tak nervózní nebudu.“

Na ledě zrovna neklidným dojmem nepůsobil, obzvlášť když při prvním střídání převzal puk od spoluhráče z formace Tylera Seguina a vstříc brankáři Flyers Felixu Sandströmovi si pohotově přehodil puk na bekhend a zakončil.

Jeho chladnokrevnost při gólové střele z poloviny třetí minuty absolutně kontrastovala s pocity před zápasem. A zaujala i kouče Stars Petera DeBoera.

Peter DeBoer, trenér Dallasu

„Tohle nebyla žádná náhoda, ale zkušenost. Gól parametrů NHL,“ chválil Blümela. „S každým dalším střídání se cítí lépe a lépe.“

Jeho svěřenec se poctivě připravil: „Od doby, co hraju profesionálně, se vždy dívám na každého gólmana soupeře, abych věděl, jak reaguje na střely a kde mu zůstává místo pro zakončení.“

A jelikož proti Sharks jeden nadějný únik nevyužil, před druhým startem si vzal pár rad od brankářských kamarádů z Česka – Dominika Frodla z Pardubic a Mateje Tomka z Litvínova.

Slovenského gólmana si zrovna Flyers vybrali ve třetím kole draftu 2015.

„Zná se hodně dobře s Carterem Hartem, o němž jsem si myslel, že bude chytat, jenže nehrál,“ přiznal Blümel, jenž si stejně poradil. „Všechny rady od kluků mi najednou prolétly hlavou, tak jsem naznačil, že budu střílet mezi betony, ale namísto toho jsem šel rychle do bekhendu.“

Podívejte se na sestřih ze zápasu:

Že by nyní rodák z Tábora setrval v prvním týmu a už se nevracel na farmu do Texasu, kde v devíti kláních posbíral jedenáct bodů? Ve druhé formaci by mohl probudit Masona Marchmenta se zmíněným Seguinem, kteří se zatím gólově trápí.

„Je to silný kluk, který skvěle bruslí. Umí hrát energicky a dobře střílí. Líbil se mi už v kempu, kdy dával gól skoro každý zápas, co nastoupil,“ říká o bronzovém medailistovi z posledního světového šampionátu DeBoer. „Putoval sice zpátky na farmu, ale úžasně se s tím vypořádal a teď ukázal, že patří sem nahoru.“

„Má takový ten náboj, kdy víte, že může pomoct v předbrankovém prostoru. Ničeho se nebojí, bývá u puku a dělá spoustu drobností,“ přidává zase americký útočník Dallasu Joe Pavelski.

Blümel nemá důvod nijak panikařit, se Stars podepsal dvouletý kontrakt na začátku června a sám si všímá podpory, které se mu dostává.

„Jakmile se vracím na střídačku, slyším ‚good job!‘ nebo tak něco. Když se mi zase něco nevydaří, řeknou mi, abych to pustil z hlavy a udělal to příště takhle. Je tu skvělá parta kluků a stejně tak i trenéři jsou super, vážím si toho.“