Můžu klidně mluvit slovensky. Hertlův spoluhráč ze San Jose zaujal

„Moja mama aj tata sa tam idú na mňa pozerať,“ soukal ze sebe s dopředu avizovaným americkým přízvukem. „Musim sa snažiť, jsem velmi excited,“ zmiňoval, jak je natěšený.

Stejně jako jeho příbuzní.

„Musel som kúpiť veľa tikety, asi ten... Desať?“ opáčil se, zdali si na zmiňovanou číslovku vzpomíná správně.

Labancův otec Milan také hrával hokej. Působil v Kežmaroku a ve Spišské Nové Vsi. Právě z východního Slovenska před osmadvaceti lety společně s manželkou Anikou Labanc Dubinskou odešel do USA. Za další rok se narodil Kevin.

A ač nyní šestadvacetiletý tmavovlasý sympaťák se zkrácenými předními zuby slovenštině rozumí, ve svých odpovědích postupem času radši přešel do angličtiny, v níž si je jakožto rodák z newyorského Staten Islandu logicky jistý.

„I s Tomem (Hertlem) a Radimem (Šimkem) se snažím bavit slovensko–česky, ale čeština je trošičku jiná a já rozumím jen některým útržkům. Nicméně předpokládám, že je to podobně matoucí i pro ně, když na ně já mluvím slovensky,“ vysvětloval s odkazem na české spoluhráče, s nimiž ho pojí silné kamarádské pouto a vzájemně se chodí i navštěvovat.

Velký zážitek teď čeká všechny tři. Labanc si díky projektu NHL Global Series, při němž se vybrané týmy nejslavnější hokejové ligy světa vydávají přes oceán, mezi dospělými konečně opět zahraje kousíček od rodiště svých předků.

„Nikdy jsem tu nebyl, tady je to pro mě poprvé. Byl jsem akorát v Piešťanech,“ zavzpomínal na deset let starý Memoriál Ivana Hlinky pro hokejisty do osmnácti let.

Americký křídelník, jenž se účastnil i jednoho světového šampionátu, nejprve nastoupil v úterý pomohl San Jose porazit místní Eisbären 3:1, jednou skóroval i Hertl. V pátek a sobotu pak s týmem odstartuje novou sezonu v pražské O2 areně, kde se Sharks střetnou s Nashvillem.

„Je úžasné hrát v Evropě, být v Berlíně a v Praze, v zemích s takovou historií. Máma i táta se těší, je to výlet, který přijde jednou za život,“ rozplýval se Labanc, jelikož se s blízkými až tak často nevidí.

„Máme dům v Jakubanech, ale léto je hrozně nabité, když se připravujete na sezonu, takže běžně zůstávám v San Jose. Občas se ale na Spiš dostanu, vidím se s rodinou, dám si halušky... Užívám si to. A v kontaktu jsme spolu pořád,“ podotkl.

Srdcař týmu z Kalifornie, s nímž dříve mimochodem prodlužoval kontrakt i přes nízký plat, zůstává v kontaktu i se slovenským hokejem. Však také pět let zpátky pro tamní deník Nový Čas líčil, že „hrát za Slovensko by bylo něco neopakovatelného“ a rodiče by tím potěšil.

„Sleduji je, hrají pěkně, mají hodně skvělých hráčů, teď první dvě volby draftu,“ ocenil historický úspěch východních sousedů. „A Slafkovský vypadá hodně dobře, v Montrealu si může udělat jméno,“ zdůrazňuje, než se opět s přízvukem rozloučí typickým pozdravem „Á-hoj!“.