Po Berlíně na pivo, ale Hertl vzkazuje: Nejedeme na párty, jedeme dvakrát vyhrát

Ten začíná už ve středu, přestože první zápas odehrají Sharks s Predators až v pátek. San Jose totiž přijíždí do Prahy dnes odpoledne, z Berlína si odváží vítězství, dobrou náladu a hlavně sebevědomí.

„Nikdo tyto zápasy nechce prohrávat. My jsme měli navíc i dobrou přípravu,“ chválí Hertl výkony San Jose před startem sezony NHL.

Jak se vám hrálo proti Eisbären Berlín?

Nebyl to jednoduchý zápas, ale to jsme věděli už dopředu. Měli jsme jen jeden trénink, navíc hrál roli také časový posun a mnoho kluků hrálo poprvé na velkém hřišti, na kterém je náš systém poměrně náročný.

I tak jste vyhráli.

Myslím si, že jsme to zvládli dobře, pro nás je důležitá výhra, která nám dodá sebevědomí. Celkově můžeme považovat přípravu za povedenou, čtyři zápasy jsme vyhráli a prohráli jen jeden. Teď už jsme natěšení na pátek.

Důležitý byl především váš vyrovnávací gól na 1:1.

Pomohl, měli jsme šance, tyčky, přesilovky a nic nám tam nespadlo. Gól nás nastartoval, pak jsme dali druhý a utkání udrželi. Ale určitě jsme mohli hrát lépe. Teď už máme jenom den volna, jeden trénink a už začínáme naostro. Bude hrozně důležité začít v Praze dobře. A my se těšíme.

V čem byl Berlín nepříjemný?

Chtěli si dokázat, že proti týmu NHL dokážou hrát, chtěli se určitě předvést. Zápas proti někomu z NHL se jen tak nepovede. Hodně bruslili, napadali. Člověk si může myslet, že to půjde proti takovému týmu samo, ale samozřejmě to tak není.

Proč?

V téhle době je každý zápas těžký a všichni musí makat. Začátek jsme trošku zaspali, byli jsme moc uvolnění. Naštěstí jsme zabrali, párkrát jsme je zavřeli v útočném pásmu a díky tomu jsme začali dávat góly.

Kromě velikosti ledu pro vás musel být netypický i hluk z hlediště.

V Evropě je to zkrátka jiné. Už když jsme se byli podívat na fotbale, slyšeli jsme bubny, diváci fandili, vyvolávali jména při čtení soupisek. Na to kluci nejsou zvyklí, v Americe nic takového není a to je na Evropě hezké. Fanoušci tím žijou, nejsou to jen diváci.

Se zápasem jste tedy spokojení?

Chtěli jsme mít dobrý pocit ze hry a jakékoliv vítězství je dobré. Nikdo nechce prohrávat, my jsme hráli dobře i na tripech proti těžkým soupeřům. Naposledy jsme vyhráli ve Vegas proti našlapanému týmu, to nám dodalo hodně sebevědomí. Kdybychom tady prohráli, tak by nás to možná srazilo. Tyto zápasy jsou těžké, každý je chce vyhrát a já jsem rád, že nám se to povedlo.

Teď přejíždíte do Prahy.

Abych pravdu řekl, jsem trochu naštvaný, že nebudeme mít moc volného času. Do Prahy přijedeme odpoledne, pojedu na chvíli za rodinou a pak půjdeme s týmem na večeři. Kluky samozřejmě musím nechat ochutnat plzeňské pivo, bez toho by to nešlo.

Ještě něco plánujete?

Mám pro ně připravené, že se budeme učit čepovat pivo. Na to se sám těším, točí se čtyřmi způsoby, a když mi to půjde, můžu dostat certifikát. Večeře bude muset být lehká, protože druhý den máme trénink a následně dva zápasy ve dvou dnech. Nejedeme si sem užít párty, jedeme sem vyhrát dva zápasy.

Na ně i na tréninky asi přijde hodně lidí.

Na to se taky moc těším, přijde rodina, hodně dětí. Zároveň mám kolem pár povinností, které mi připravila NHL. Do kabiny přijdou děti z mé hokejové školy, ty pak budou stát i v sobotu na ledě u hymen a o přestávce si mezi sebou zahrají hokej. Za to jsem moc rád, navíc trénink s tolika lidmi na tribuně jsem ještě nikdy nezažil. Přijdou na něj třeba lidé, kteří se nedostanou na zápas.