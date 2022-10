Nejdřív fotbal, pak trénink. Hokejisté San Jose šli v Evropě poprvé na led

„Ze začátku to tady na velkém kluzišti bylo hodně náročné,“ přiznával český útočník Tomáš Hertl. „Poprvé jsme trénovali jako celý tým, protože kemp začal před týdnem a byli jsme stále rozdělení na party. Dneska to bylo oficiálně s lajnami, jak budeme hrát.“

Hráči musí překonávat ještě devítihodinový časový posun, přesto je trenéři nešetřili. Hned po krátkém rozcvičení přišly na řadu nácviky přečíslení, rychlé útočné přechody a akce při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Tvrdý dril trval takřka hodinu a půl.

„To je ale normální,“ smál se kanadský forvard Logan Couture v útrobách starší plechové haly se zakulacenou střechou a podpůrnou ocelovou konstrukcí. Každý gól se slavil hlasitým výskotem, ojedinělou povedenou akci na jeden dotek dokonce realizační tým v čele s hlavním koučem Davidem Quinnem ocenil uznalým klepotem hokejek.

„Ne, bylo to super. Provedení samozřejmě dnes nebylo úplně skvělé, jelikož pár dní trvá vše vybruslit a srovnat se s pásmovou nemocí,“ říkal Couture.

„Aspoň jsme však měli super letadlo a komfortní let, který jsme skoro celý prospali,“ podotýkal pro změnu Hertl.

„Včera jsme šli hned na fotbal, takže nás to přinutilo zůstat vzhůru, abychom spali až během noci. Já jsem se naštěstí vyspal a snad ty další noci budou stejné, protože devět hodin rozdíl je znát. Celkem teď únava padá, ale musíme to vydržet zase až do večera,“ dodával.

Sedmadvacetičlenná banda se šla po nedělním poledním příletu podívat konkrétně na bundesligové utkání mezi domácí Herthou a Hoffenheimem, které dohromady na Olympijském stadionu sledovalo přes 41 tisíc diváků.

„To bylo spíš pro kluky z Ameriky, kteří moc atmosféry nezažili, jelikož tam je to fandění jiný,“ vysvětlil Hertl.

„Bylo to vážně hezké,“ rozplýval se Švýcar Timo Meier, který je náruživým příznivcem Bundesligy, což dokazuje i svým účtem ve fantasy lize. Na hřišti mu v ten den přímo před vlastníma očima pobíhali dva jeho „svěřenci“, kterým dal ve svém výběru šanci: „Trochu jsem si okousal nehty,“ netajil se.

Sám se přitom na nejvyšší německou soutěž nikdy naživo nedíval. „A nikdy jsem nebyl ani v Berlíně. V létě jezdím hlavně k moři,“ usmíval se 25letý křídelník. „Ale je to tu příjemné, podívat se po městě a trávit čas se spoluhráči.“

Na sbírání turistických zážitků ovšem hokejisté celku z Kalifornie stejně nemají moc času.

„Je to všechno takové rychlé. Dneska máme chvíli čas, zítra zápas, ve středu do Prahy... Všechno jde po sobě a nemáme ani jeden celý den volný,“ mrzí lehce Hertla, kterého čeká životní zážitek. Vrátí se do O2 areny, kde seniorskou kariéru načínal. „Byl bych rád, kdybychom měli třeba dva dny navíc, že bych mohl klukům Prahu trošku víc ukázat,“ zalitoval.

„Určitě si to ale užijí. Je to věc, na kterou nezapomenou. Uvědomují si, že jsou kousek od domova,“ doplňuje Couture na adresu reprezentačního útočníka a také jeho krajana z obrany Radima Šimka. Nyní se ale maximálně koncentruje na první bod nabitého programu, úterní duel s Eisbärenem.

„Je to velký zápas, bereme ho naprosto vážně a musíme udělat maximum, abychom je porazili. Oni nás budou chtít dostat a ukázat to nejlepší.“

„Vždycky chceme vyhrát, ať je to jakýkoliv zápas, ale určitě to nebude vůbec jednoduché,“ zdůrazňuje Hertl. „Jde o poslední zápas před Nashvillem a poprvé bude hrát kompletní tým... Už to za chvíli začíná a příprava moc dlouhá nebyla. Musíme se do toho systému dostat, což bude trošku složitější na velkém kluzišti. Přesilovky, oslabení a všechno je jiné než na menším.“