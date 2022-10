Šance, která se nemusí opakovat. Hertl chce v Praze vyhrát a pobavit diváky

Výjimečnou příležitost si hodlá co nejvíce užít. V domácím prostředí chce pobavit diváky a především vyhrát.

Česká sportovní veřejnost se návratu NHL nemůže dočkat. Zámořská soutěž zavítá do Prahy už počtvrté, posledně se tu hokejové hvězdy představily v roce 2019.

Souboj Chicaga a Philadelphie se těšil velkému zájmu, vyprodané ochozy a skvělá atmosféra se očekávají i tentokrát.

„Máme v týmu dva Čechy (kromě Hertla ještě obránce Radim Šimek), takže doufám, že fanoušci budou na naší straně,“ říká Hertl v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.

San Jose už v pátek večer (20:00) nastoupí proti Nashvillu, odveta je na programu v sobotu.

Prostředí O2 areny má pro českého útočníka speciální význam. Právě zde před jedenácti lety odehrál za Slavii své první utkání mezi dospělými a nastartoval úspěšnou kariéru.

„A teď se po dlouhé době vracím. Šance si zahrát takové zápasy před domácím publikem může přijít jen jednou za život. Nevěřil jsem, že se něčeho takového dočkám. Budu tu mít celou rodinu, hrozně se těším!“

Právě on má být hlavním tahákem plánované akce. Coby hlavní domácí hvězda se musí připravit na výrazný zájem ze strany médií i fanoušků, mimo led jej čeká řada povinností.

„Bude toho opravdu hodně, ale musím to zvládnout. Nic jiného mi nezbývá. Pak potřebuji všechno včas vypustit z hlavy a soustředit se jen na hokej,“ uvědomuje si Hertl.

Se zbytkem týmu dorazil do Evropy už o víkendu. Sharks odehrají v úterý přípravný duel na ledě německého týmu Eisbären Berlín, o den později je čeká přesun do Prahy.

„Kluci ji řadí mezi nejhezčí města, která navštívili. Sice se poměrně dost nacestujeme, ale všichni se sem těší. Bereme to jako zajímavé zpestření,“ přiznává bronzový medailista z letošního světového šampionátu.

Spoluhráčům už stihl doporučit, které památky navštívit, pomohl i s výběrem restaurace pro společnou večeři: „Ale tolik volného času zase nemáme. Jsme tu hlavně kvůli hokeji.“

San Jose má v nadcházejícím ročníku co napravovat. Třikrát v řadě chybělo v play off, uplynulou sezonu zakončilo až na šestém místě v tabulce Pacifické divize.

Tomáš Hertl ze San Jose se řítí do útoku v utkání proti Vegas.

Během letní přestávky se vedení rozloučilo s dlouholetým tahounem Brentem Burnsem. Pozici generálního manažera od července zastává Mike Grier, novým trenérem se stal David Quinn.

Sharks pod jeho vedením zvládli čtyři z pěti přípravných duelů. „Moc se nám nevěří, o to víc chceme uspět. Pořád si zvykáme na nový systém, ale dařilo se nám. Hráli jsme dobrý hokej,“ vypráví český útočník.

Hertl naskočil do tří utkání a připsal si čtyři asistence: „Cítím se v pohodě, fyzicky jsem dobře připravený. Teď to jen přenést do sezony. Nezáleží na tom, kolik budu sbírat gólů a asistencí. Hlavně, abychom vyhrávali.“

Uspět chce už v Praze. O motivaci bude mít rozhodně postaráno.