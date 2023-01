Potřetí v sezoně bezchybný. Jejich střely? Nebál jsem se, chválí trenér Vejmelku

„Málokdy se dnes dostali Blues do šance, kdy jsem měl obavy,“ pokračoval kouč.

Vejmelka pochytal 33 ran soupeře, nicméně jednou přeci jen inkasoval. Gól z šesté minuty avšak nemohl být pro nedovolené bránění uznán, Robert Thomas zasáhl gólmana při průjezdu brankovištěm.

„Někdo do něj vjel a trefil mě do ramena. Já si ale nebyl jistý, jestli to byl náš obránce, nebo jejich útočník,“ komentoval situaci Vejmelka.

Blues patřil úvod zápasu, ještě v jeho polovině platil bezbrankový stav, a to především zásluhou Vejmelky.

„Říkal jsem si: Chytil tuhle střelu s takovým klidem? Zvládne i další. Neviděl jsem pasáže, kde bych si nebyl jistý, jak skončí. Měl vše pod kontrolou,“ chválil Tourigny.

Následně se třikrát prosadil Nick Schmaltz, všech pět branek hráči Arizony vměstnali do necelých sedmnácti minut.

„První dvě třetiny hrálo St. Louis dobře, ale nám se povedl start do třetí třetiny a tam jsme rozhodli,“ viděl rozhodující moment Vejmelka.

Právě gólem třináct vteřin po návratu ze šaten Schmaltz zkompletoval hattrick, svůj vůbec první v NHL.

„Celkově jsme odehráli dobrý zápas. Podle výsledku to sice vypadá na lehké utkání, ale tak to nebylo. Zvládli jsme několik těžkých chvil, v obranné hře jsme ale nechybovali,“ mínil český brankář.

Vejmelka vychytal čtvrté čisté konto v kariéře v NHL, třetí tuto sezonu. Podvanácté dovedl duel do vítězného konce, hned osmkrát z toho slavil doma. Právě v Mullet aréně drží skvělou bilanci 8-4-2, na tým ze spodních pater tabulky až nezvykle pozitivní.

Jsou to ale venkovní zápasy, kde Arizona tápe. Z 29 utkání zvládla jen šest. „Potřebujeme víc vítězství,“ ulevil si Vejmelka.

Arizoně aktuálně patří sedmé místo v divizi, čtrnácté v konferenci a v celé NHL pod sebou najde jen tři týmy.

Nicméně bez Karla Vejmelky by mohlo být ještě hůř.