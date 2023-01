V New Jersey je Vaněčkovo. Český gólman táhne Devils do play off

„Lidem v Česku to přijde normální, ale uvědomte si, že v Americe se běžně nefandí. Mít za sebou celý domácí stadion musí být super,“ říká bývalý brankář Marek Schwarz.

S Vaněčkem se seznámil už jako s mladíčkem při působení v Liberci a Benátkách, rašící talent prý rozeznal okamžitě. „Gólmana poznáte a z něho to vyzařovalo. Nechybělo mu sebevědomí, pracovitost a ochota se učit. Správný typ,“ tvrdí Schwarz.

Vaněček se nyní ocitl vprostřed nejlepší sezony za mořem.

V noci na středu vychytal dvacátou výhru z jedenatřiceti zápasů, s úspěšností zákroků 91,6 procenta mu patří sedmé místo mezi pravidelně chytajícími gólmany. A co je nejdůležitější, Devils vytáhl mezi špičku ligy.

Za zády nechávají hvězdami nabité kádry Tampy, Edmontonu nebo sousedů z New York Rangers a s Carolinou se přetahují o vedení v Metropolitní divizi, které by jim zajistilo teoreticky slabšího soupeře pro vyřazovací část.

Brankář New Jersey Vítek Vaněček inkasuje během zápasu proti New York Rangers.

Dvě perličky. Při poslední výhře 3:2 nad Vegas si Vaněček připsal i asistenci na gól – a rovnou v prodloužení. A taky 27letý Čech nastřádal už osmé vítězství za sebou. V historii klubu zvládl víc jedině legendární Martin Brodeur (dvanáct).

„Ptáme se vás na výhry pořád, my víme...“ začali po zápase zámořští reportéři. „A já vám vždycky odpovídám, že nad nimi vůbec nepřemýšlím. Je to vážně paráda, jsme ale teprve lehce za půlkou základní části,“ reaguje obezřetně Vaněček.

V týmu na něj spoléhají

V pravidelných letních predikcích zámořských analytiků patřil tým z Newarku mezi odpadlíky. Renomovaný server The Athletic pasoval staromódního kouče Lindyho Ruffa mezi první vyhozené a postup do play off považoval za nepravděpodobný. Teď radí, že by Devils měli přivést kvalitní křídlo, které doplní Ondřeje Paláta a vyřazovacími bitvami neotřískané centry Nica Hischiera a Jacka Hughese.

„A kdyby Vaňous zachytal tak jak teď, měli by šanci jít přes první kolo,“ věří Schwarz. „Moc bych mu to přál. I proto, že zůstal trpělivý a počkal si na šanci. Teď se mu to vrací.“

Než Vaněček při výměně odešel do New Jersey, několik let se lopotil v organizaci Washington Capitals. Osud mu jako hlavního konkurenta přivál Ilju Samsonova, s nímž se dlouho dělil o brankoviště na farmě v AHL a nakonec i v NHL.

Ani jeden z nich nedokázal uzmout roli jedničky na delší dobu. A zatímco Rusovi se to nadále nedaří v Torontu, Vaněček si může užívat, že to u Devils zvládl. Přechytal Mackenzieho Blackwooda a spoluhráči si ho nemohou vynachválit.

„Je páteří našeho týmu, chytá fantasticky,“ tvrdí útočník Miles Wood. A elitní obránce Dougie Hamilton říká: „Spoléháme na něj, hraje božsky.“

„Vede si skvěle,“ přidává kouč Ruff. „Dlouho drží špičkovou formu.“

Čím to? „Vítek musí být pořád svůj. Prostě musí hrát hokej a nemyslet na nic jiného,“ pobavil Vaněček nedávno, když o sobě začal mluvit ve třetí osobně. Jindy zase žertoval o zatoulaném ptáčkovi, který na zimáku poletoval okolo branky. „Dohlíží na mě.“

Reprezentace? Proč by ne?

V lize ale dál zůstávají podceňovaní, k favoritům na zisk Stanley Cupu patří jiní. Devils by mohli doplatit právě na to, že půjde o první play off za několik let, chybějí jim zkušenosti a už první kolo by bylo oříšek.

I proto se na Vaněčka mohou s jistou nadějí dívat reprezentační trenéři. Pro květnové mistrovství světa v Lotyšsku a Finsku se jim ze zámoří nabízí několik možností.

Vítek Vaněček v bráně New Jersey během zápasu s Detroitem

Třeba Karel Vejmelka z Arizony, která se play off vyhne prakticky s jistotou, na hraně balancuje Calgary s Danem Vladařem, jemuž se daří brát prostor Švédovi Jacobu Markströmovi, a bez povinností bude i Petr Mrázek z Chicaga.

Ovšem jediný Vaněček by mohl říct, že prožil skutečně úspěšnou a pozitivní sezonu. „Za nároďák sice ještě nechytal, takže by záleželo na přístupu trenérů, ale kluky z Ameriky bych bral určitě,“ říká Schwarz.