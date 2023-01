Gól z buly a vylepšení osobního maxima. Byl skvělý, chválil kouč Chytila

Takový gól během kariéry ještě nedal. Nerozmýšlel se a do puku plácl hned poté, co jej čárový sudí pustil na led. Filip Chytil nečekaným manévrem dokonale zaskočil nejen protivníka a specialistu na buly Davida Kämpfa, ale také Ilju Samsonova v brance Toronta. „Konečně se mi to povedlo,“ vyprávěl český hokejista, který v NHL zatím prožívá velmi povedenou sezonu.