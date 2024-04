Dočkal jsem se! Nebo ne? Smejkala znejistil sudí: Modlil jsem se, ať gól uzná

Pro neúnavného dříče šlo o zaslouženou odměnu. Ve čtvrté formaci Senators odvádí spoustu práce, která nemusí být na první pohled patrná, ale o její důležitosti pro zbytek týmu nelze pochybovat.

V utkání s Bruins strávil na ledě bez jedné sekundy patnáct minut, nejvíce v dosavadní kariéře v nejlepší hokejové soutěži na světě.

Gólovou radost si mohl vychutnat v jedenatřicáté minutě. Na kostce stále svítil nerozhodný stav 0:0, když na levém kruhu dostal přesnou přihrávku od spoluhráče Erika Brännströma.

„Když jsem viděl, jak přejíždí modrou čáru, bylo mi jasné, že se mě pokusí najít. Pak už jsem se jen soustředil na to, abych dostal puk do sítě,“ vyprávěl Smejkal zámořským novinářům.

Se zakončením neváhal, rychlým švihem se pokusil zasáhnout prostor mezi betony Linuse Ullmarka. Zatímco hlavní sudí rozpažil, český útočník radostně zvedal ruce nad hlavu.

„Sám jsem viděl, jak puk doklouzal za čáru, ale při pohledu na rozhodčího mi trochu zatrnulo. Když gól přezkoumávali, modlil jsem se, aby ho uznali,“ přiznal při hodnocení utkání.

BarDown @BarDown Jiří Smejkal's reaction to his first career goal!🥹 https://t.co/DPZYB3tMJz oblíbit odpovědět

Kontrola u videa potvrdila platnost jeho trefy, ve prospěch českého hokejisty hrálo pár centimetrů. Jakmile sudí vynesli verdikt, Smejkal na střídačce radostně zatnul pěst, usmíval se a nechápavě kroutil hlavou.

Jako by nemohl uvěřit, co se mu právě povedlo. „Už jsem měl možnost mrknout na telefon, je plný gratulací od rodiny a kamarádů. A jsem rád, že jsme ještě navíc vyhráli,“ neskrýval nadšení.

Po zápase si vysloužil pochvalu také od kouče Jacquese Martina: „Takový moment mu dodá sebevědomí. Od té doby, co se vrátil z farmy, hraje opravdu skvěle!

Gólman Montrealu Cayden Primeau zasahuje proti šanci Jiřího Smejkala z Ottawy.

S komplimenty na Smejkalův výkon nešetřil ani Brady Tkachuk. „Zasloužil si to! Gól v NHL je výjimečná záležitost, která se nepoštěstí každému. Spadlo to z něj, celá kabina mu to přeje,“ líčil kapitán Senators.

Pro Ottawu šlo o poslední zápas sezony, která neprobíhala podle představ. Ambice na postup do play off se brzy rozplynuly, mužstvo plné talentovaných hráčů opět zklamalo.

Výhra nad Bostonem, jedním z nejlepších celků Východní konference a hlavních favoritů na Stanley Cup, se ale počítá.

Na Smejkalovu trefu navázal o devětačtyřicet vteřin později Jakob Chychrun. Bruins sice snížili zásluhou Pavla Zachy, ale v závěru pojistil výhru hostů trefou do odkryté branky Arťom Zub.

„Přišlo mi, že na nás nebyli dostatečně nachystaní. Trochu jsme je překvapili. Až v závěru začali tlačit, ale podržel nás gólman,“ vyzdvihl odchovanec Českých Budějovic čtyřiatřicet zákroků Antona Forsberga.

Zatím se neví, kam povedou další kroky sedmadvacetiletého útočníka. Buď se vrátí na farmu, která bojuje o účast v play off AHL, nebo odletí do Evropy a zapojí se do přípravy národního týmu před domácím mistrovstvím světa.

Vše záleží na dohodě s klubem, Smejkala čekají také jednání o nové smlouvě. Ta aktuální mu končí, ale solidními výkony si řekl o její prodloužení. A první gól v NHL mu může jedině pomoct.