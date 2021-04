„Mluvíme s Jakubem celou sezonu, snažili jsme se mu ukázat mnoho věcí, na kterých má pracovat. Je velice zručný, dokáže nahrát, v únicích disponuje velice vysokou úspěšností zakončení. Jenže hokej obsahuje i další aspekty,“ řekl Laviolette začátkem dubna, když Vránu posadil poprvé.

Místo něho nominoval do sestavy 30letého Slováka Richarda Pánika, Capitals následně vyhráli nad New Jersey 2:1. Vrána zůstal mimo i o víkendu, tým opět slavil vítězství nad New Jersey, tentokrát 5:4.

Vrána v roli náhradníka může z pohledu zvenčí překvapit. Za českým rychlíkem stojí i některé statistiky. Tak třeba: Ve 35 zápasech nasbíral 23 bodů (10+13), víc mají z týmu jen útočníci Bäckström (39), Ovečkin (34) a Oshie (27) a obránce Carlson (32).

Při hře pět na pět patří s 18 body mezi nejlepší padesátku hráčů NHL, co se týče průměrného sbírání bodů při vyrovnaném počtu hráčů na 60 minut čistého času, patří Vránovi s 2,9 body dvacáté místo v celé lize.

Až za ním jsou superstar, které sbírají body v přesilových hrách, jako Pastrňák, Barzal, Kane, Scheifele, Huberdeau, ale i Ovečkin nebo Crosby...

Vše to jsou samozřejmě pomocná čísla, vytvářejí kontext, z pohledu trenéra nemohou být a nejsou určujícím faktorem, proč někdo má, nebo nemá hrát.

„Je to o soubojích, o obraně, o detailech, o nasazení při hře bez puku. Tohle všechno jsme s Jakubem probírali. Rozhodně je velkou součástí našeho týmu, doufám, že tohle poslouží jako jakýsi restart, že ho to nasměruje správnou cestou. Chceme po něm vyšší úroveň hry,“ vysvětlil Laviolette svůj pohled.



„Snad mu tahle minutka mimo, kdy se na hru bude chvíli jen dívat, pomůže znovu zažehnout oheň.“



Pravdou také je, že Vrána za posledních jedenáct zápasů nedal jediný gól, jeho čas na ledě se od začátku sezony pravidelně snižoval. Pokud v lednu odehrál klidně devatenáct minut, za posledních třináct zápasů jej trenér na led pouštěl v průměru jen na třináct minut.



S takovou se útočník prosazuje jen těžko. „Kuba bojuje o prostor už dlouho. Kdyby se jeho ice time zvedl na nějakých osmnáct minut, byl by v bodování někde úplně jinde,“ řekl pro iDNES.cz už v březnu Vránův agent Aleš Volek. „Vzhledem ke skladbě mužstva to má Kuba těžší.“

Teď se jeho role ještě ztížila. Jestli měl dosud jisté místo v druhém útoku, zřejmě o něj bude muset opět zabojovat. Ale nejsou to pro něj neznámé vody. Jako zdravý náhradník krátký čas seděl na tribuně i v sezoně 2017/18, načež ročník zakončil jako jeden z klíčových mužů Washingtonu.