Brilantní tah. Vrána potáhne hokejisty Detroitu vzhůru, píší v zámoří

Vrána s Pánikem přišli do Detroitu společně s první volbou v draftu 2021 a druhým výběrem v roce 2022. Ke Capitals naopak putoval spolehlivý silový útočník Anthony Mantha.

Vrána u Red Wings najde dvojici českých Filipů Zadinu s Hronkem. V zámoří označují tuto výměnu za jednu z vůbec nejpodařenějších a velebí generálního manažera za neuvěřitelně chytrý tah, který má podle všeho pomoci majitelům jedenácti Stanley Cupů po letech strádání u dna pořadí NHL zase na výsluní.

Yzermanovi rošádě s Vránou tleskají i analytici kanadské televizní stanice TSN. Tvrdí, že je typově velmi podobný Manthovi, avšak český útočník je podle nich mnohem vyrovnanější ve výkonech a má větší střelecký potenciál. „Yzerman oběma pomohl z jejich současné situace, ale především do budoucna pomohl sám sobě. Já ho vnímám jako toho největšího vítěze,“ připomíná Craig Button i fakt, že Vrána seděl na tribuně i z důvodu horší hry do defenzivy.

„Byl to brilantní tah. Vrána je skvělý hráč a navíc mladší než Mantha. Jak to vidím já, Red Wings mohou být do pěti let zpátky tam, kde byli,“ soudí reportér serveru The Hockey News Ken Campbell. To všechno za předpokladu, že přivedou po skončení sezony další hráče, kteří budou schopni Vránovi připravovat gólové pozice.



Zámořští novináři předpokládají, že s Vránou přijdou do klubu mládí, rychlost, dravý styl hokeje a především góly. Kouč Jeff Blashill jeho schopnosti nejspíš využije také v přesilových hrách, kterých si český útočník ve Washingtonu ve stínu Alexandra Ovečkina příliš neužil.



„Jakub Vrána je pro Detroit opravdová výhra. V lize patřil mezi nejefektivnější střelce ve hře pět na pět. Od Detroitu to byl skvělý tah, který se dost vyplatí,“ líbí se i Campbellovu kolegovi Mattu Larkinovi.

„Ale moc nechápu, proč Washington i s ním a Pánikem poslal k Red Wings i dvě vysoké volby v draftu,“ dodal. Takových je za mořem víc.



„Ten trejd je vyrovnaný do chvíle, než se dostanete k draftovým volbám. To, že Washington k této dohodě přidal výběr v prvním a druhém kole, se zdá být absurdní vzhledem k hodnotě obou hráčů, kteří přišli k Red Wings,“ podivoval se Dom Luszczyszyn z The Athletic.



Zase se ukázalo, jak protřelým manažerem se stal bývalý útočník Red Wings Yzerman. Z výměny dokázal vytěžit maximum. Získal dva power forvardy se střeleckými schopnostmi, kteří mohou Detroitu skutečně pomoci na cestě vzhůru.



A národní tým? Ten může pro blížící se mistrovství světa v Lotyšsku od trápících se Red Wings vytěžit namísto dvou posil ještě jednu extra navíc.