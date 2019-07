Jednička draftu Hughes podepsal nováčkovský kontrakt s New Jersey

Jednička letošního draftu NHL Jack Hughes podepsal s New Jersey tříletou nováčkovskou smlouvu, která mu zaručuje maximální možný příjem 925 tisíc dolarů ročně. Osmnáctiletý americký centr se dočkal kontraktu jen den poté, co se New York Rangers upsal druhý nejvýše umístěný hráč posledního výběru hokejových talentů Fin Kaapo Kakko.

Hughes, který se stal jedničkou draftu jako osmý Američan v historii, má za sebou náročnou sezonu. Za výběr USA do 18 let nasbíral v 50 zápasech 112 bodů za 34 branek a 78 asistencí.

Na dubnovém mistrovství světa osmnáctek, kde získal bronz, vyhrál s 20 body (9+11) ze sedmi utkání produktivitu. Předtím na přelomu roku přispěl k zisku stříbra na šampionátu dvacítek čtyřmi asistencemi ve čtyřech zápasech. Na květnovém seniorském mistrovství světa na Slovensku si připsal v sedmi duelech tři přihrávky.