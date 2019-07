K lepšímu platu i přes slzy a urážky. Vyhne se Rittich obávané arbitráži?

Arbitráže v NHL Zavedly se po sezoně 1994/95, která byla poznamenaná hráčskou stávkou. Pokud se omezeně volnému hráči nedaří dohodnout s klubem na nové smlouvě, může jedna ze stran (nejčastěji hráč) požádat ligu o arbitráž do 5. července. Na přelomu července a srpna dojde na samotná slyšení, do té doby však mohou obě strany vyjednávat a případně dospět k dohodě. Když se tak nestane, nezávislý arbitr vyslechne obě strany a do 48 hodin musí vynést verdikt a určit, která strana je v právu. Pokud se klubu verdikt nelíbí, může hráče uvolnit ostatním týmům. Při vyjednávání hrají roli:

hráčův přínos týmu

zranění hráče, počet odehraných utkání

délka hráčova angažmá v daném klubu

podíl hráče na týmovém úspěchu

mimořádné kvality hráče

výkon a plat jiného srovnatelného hráče Finanční možnosti týmu a prostor pod platovým stropem se neberou v potaz. Klub může v případě nesouhlasu s verdiktem hráče uvolnit.