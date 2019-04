Náročná i příjemná NHL. Poštěstilo se mi, těší Hronka sezona v Detroitu

Talent, jaký český hokej dlouho neměl. 21letého Hronka táhne hra dopředu, s pukem si rozumí, rád útočné akce vymýšlí, sám je i zakončuje. I když se mu občas nevyhne minela, kdy ztratí puk a nabídne soupeři šanci, detroitský kouč Jeff Blashill mu věří. O Hronkovi prohlásil, že z něho bude opravdu dobrý bek.

Kouč o Hronkovi Jeff Blashill říká: „Chodí proti nejlepším útočným řadám soupeře, tahle liga přitom pro mladé obránce není jednoduchá. Spoustu mladých útočníků má důležitou roli, ale jen pár takových je v obraně.“

Taková důvěra vás musí těšit, ne?

Já doufám, že jsem si ji za poslední měsíce uhrál. Potěšilo mě, že podepsal novou smlouvu na další dva roky, ale vztah máme normální. Prostě trenér a hráč.

V sezoně bylo vidět, že se Blashill nebál dát mladým pořádný prostor, vy osobně jste ve 46 zápasech hrál průměrně skoro dvacet minut.

Mladých měl v kádru dost, snažil se nás zapracovat. Samozřejmě každý hraje raději víc než méně. Tady si nejde stěžovat, užíval jsem si to. I když třeba začátek pro Detroit vůbec nebyl takový, jaký jsme si představovali. Pak se z toho už ani nedalo dostat.

V základní části jste pendloval mezi farmou a hlavním týmem. A podle slov kouče jste se pokaždé vrátil lepší, jak vám pobyt na farmě pomohl?

Musel jsem pracovat, abych, až se vrátím, měl větší důvěru. Pořád jsem hrál svoji hru, akorát jsem se zaměřil, abych nedělal tolik chyb v obraně. Po druhém povolání jsem se vážně cítil lépe. Myslím, že i trenér byl spokojený.

K tomu jste sbíral půl bodu na zápas. Podobnou bilanci měli třeba Marek Židlický, Tomáš Kaberle, Roman Hamrlík nebo Jaroslav Špaček, těší vás to?

Tohle já vůbec nevím, nekoukám na statistiky. Zní to super, ale lepší by bylo, kdybychom v Detroitu vyhrávali (Detroit do play off nepostoupil). Já se snažím hrát pořád stejně, zlepšovat se. Samozřejmě jsem rád, že mi to tam padá.

Nedávno jste se ukázal parádní tvrdou ránou od levého mantinelu bez přípravy, snad inspirace Ovečkinem?

Tak k němu mám ještě hodně daleko (smích). Ale jo, trénuju to, střelba z první mi sedí, mám ji rád.

Gól v podání Filipa Hronka:

Jaký je život hokejisty v NHL?

Těžký. Dočkáte se lepšího a náročnějšího hokeje. Před prvním zápasem na mě ohromně dýchla atmosféra. Pak už jste v tom, jste součástí NHL a asi si zvyknete. Já se snažil hlavně co nejvíc herně posunout. Můžu říct, že jsem se sezonou vcelku spokojený. Každému se nepovede hrát NHL, mně se to poštěstilo. Za to jsem rád.

A mimo led?

Pomáhá, že jste ve špičkové organizaci. Přístup k hráčům je fakt pěkný, užíváte si, že jste toho součástí. Zároveň hrajete skoro každý druhý den, je náročné udržet si stejnou výkonnost. Pořád musíte být připravený, hrát výborně.

Jaké bydlení jste měl zařízené v Detroitu?

Hotel, občas jsem bydlel u Frkyho (spoluhráče Martina Frka). V Grand Rapids mám byt, jezdím mezi městy svým autem.

Teď se chystáte na play off AHL. Do něj budete vstupovat v početné česko-slovenské skvadře, že?

To jo, potkáme se se Zadinou, Šulákem, Frkem. V bráně je Slovák Patrik Rybár, který bude chytat, protože druhý gólman Harri Sateri je zraněný. Máme silný tým, alespoň bychom tedy měli mít. Vedení má vidinu, že bychom mohli udělat dobrý výsledek.

A co reprezentace, oslovili vás trenéři pro případ, že byste s farmou vypadli z play off?

Jo, mluvil jsem s panem Reichelem (Robert Reichel je asistent hlavního kouče Miloše Říhy) a Petrem Nedvědem (generální manažer). Zeptali se, jestli bych chtěl přijet. Když bude možnost, já zájem určitě mám.