Hronek asistoval u dvou branek Detroitu, jednu přihrávku měl i Nosek

Díky dvěma asistencím proti Minnesotě si obránce Filip Hronek vylepšil svou sezonní bilanci v prvním týmu Detroitu na 13 bodů (3+10) z 26 startů. I přes menší počet odehraných zápasů v NHL je z desítky českých zadáků (stálou pozici si však drží jen polovina z nich) ve slavné lize v produktivitě již na druhé pozici za vedoucím Michalem Kempným z Washingtonu (58 zápasů - 18 bodů, 5+13).

Vydařený výkon 21letého rodáka z Hradce Králové ovšem Red Wings v pátek k bodovému zisku nepomohl a neodvrátil tak již čtvrtou prohru v řadě. Po těsném výsledku 2:3 putovaly oba body do Minnesoty, která po nedávných pěti prohrách zabrala a připsala si už druhou venkovní výhru za sebou. Wild (64 bodů) se tak udrželi na poslední postupové pozici tabulky Západní konference před dotírajícím Coloradem (63 bodů), které ve stejný den uspělo na ledě Chicaga.

To Detroit již sezonu jen dohrává. Z aktuálně druhé příčky od konce Východní konference se rozhodl před uzávěrkou přestupů pustit obránce Nicka Jensena jako posilu pro obhájce Stanley Cupu z Washingtonu. O víkendu by pak měl být z farmy povolán do prvního týmu český útočník Filip Zadina, jenž by si měl v neděli odbýt premiéru ve slavné lize proti San Jose.

Výsledky:

Ottawa - Columbus 0:3, Chicago - Colorado 3:5, Calgary - Anaheim 2:1, Detroit - Minnesota 2:3 (dom. Hronek 0+2), Vegas - Winnipeg 3:6 (dom. Nosek 0+1).

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) Góly:

15:43 Bellemare (Nosek, Reaves)

28:09 Theodore (Tuch, Stastny)

40:08 Marchessault (W. Karlsson, R. Smith) Góly:

00:56 Ehlers (Little, Connor)

01:28 Connor (Little, Niku)

39:30 Laine (Wheeler, Trouba)

39:56 Lowry (Chiarot)

46:31 Laine (Wheeler, Trouba)

58:34 Copp (Trouba, Lowry) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Schmidt, Engelland, McNabb, Theodore, Merrill, Holden – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pirri, Stastny, Tuch – Pacioretty, Eakin, O. Lindberg – Nosek, Bellemare, Reaves. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrow, Trouba, Chiarot, Niku, D. Kulikov, T. Myers – Connor, Scheifele, Wheeler – Laine, Little, Ehlers – Perreault, Lowry, B. Tanev – Lemieux, Copp, Appleton. Rozhodčí: O'Rourke, Walsh – Murray, Racicot Počet diváků: 18 280

Calgary Flames Calgary Flames : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Góly:

21:22 Brodie (Prout, Backlund)

56:31 Mangiapane (Brodie) Góly:

26:13 D. Grant (Rowney) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Giordano (C), R. Andersson, Hanifin, Hamonic, Prout, Brodie – J. Gaudreau, Monahan (A), Tkachuk (A) – Frolík, Backlund, E. Lindholm – S. Bennett, Jankowski, Czarnik – Mangiapane, D. Ryan, Hathaway. Sestavy:

R. Miller (K. Boyle) – H. Lindholm, Manson, Fowler (A), Del Zotto, Jaycob Megna, Montour – Rakell, Gibbons, Perry (A) – Jones, Henrique, Terry – D. Shore, D. Grant, Silfverberg – N. Ritchie, Kesler (A), Rowney. Rozhodčí: Joannette, Schlenker – Galloway,Berg Počet diváků: 18 960

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Góly:

30:48 D. Strome (E. Gustafsson, Keith)

39:31 P. Kane (J. Toews)

50:00 DeBrincat (E. Gustafsson, J. Toews) Góly:

16:09 Söderberg (Kerfoot, Andrighetto)

38:05 Compher (Rantanen, Landeskog)

43:36 Landeskog (Compher)

54:38 Compher (Nemeth)

59:26 Söderberg (Calvert, Nemeth) Sestavy:

Delia (C. Ward) – E. Gustafsson, Keith (A), Jokiharju, Forsling, C. Murphy, Koekkoek – P. Kane (A), J. Toews (C), Caggiula – Kahun, D. Strome, DeBrincat – Saad, Anisimov, Sikura – Hayden, Krüger, Kunitz. Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – Girard, E. Johnson (A), Barrie, Graves, Nemeth, Zadorov – Andrighetto, MacKinnon (A), Kerfoot – Calvert, Jost, Landeskog (C) – Rantanen, Söderberg, Nieto – Compher, Agozzino, Greer. Rozhodčí: Hebert, Peel – Gibbons, Cormier Počet diváků: 21653

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Góly:

21:35 Bertuzzi (Hronek, D. Larkin)

43:06 Mantha (Hronek, D. Larkin) Góly:

16:56 Kunin (J. Eriksson Ek, Donato)

18:53 Greenway (Zucker)

30:09 E. Staal (Parise, Kunin) Sestavy:

J. Bernier (Säteri) – Kronwall, Green, DeKeyser, Jensen, Hronek, Daley, Ericsson – Bertuzzi, D. Larkin, Nyquist – Mantha, Glendening, Athanasiou – Helm, Vanek, Nielsen – Abdelkader, Rasmussen, J. de La Rose. Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter, Spurgeon, Brodin, Pateryn, Bitetto, Hunt – Zucker, E. Staal, Greenway – Parise, Mikael Granlund, Åberg – Donato, J. Eriksson Ek, Kunin – Hendricks, Fehr, M. Foligno.