Česká hitparáda v NHL: Pastrňák nahrává i pálí, Mrázek kouzlí betony

Jde o výčet nejlepších kousků českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

Pořadí z minulého týdne ovládla spolupráce Davida Pastrňáka a Davida Krejčího, druhý byl Jakub Vrána, třetí Filip Hronek.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.



Filip Hronek Režisér přesilových her

„Poštěstilo se mi,“ říká o prožité sezoně obránce Filip Hronek. Úspěšně odehrál první sezonu v NHL, z Čechů trávil průměrně nejvíc minut na ledě. Proč? Ukázal to třeba v zápase proti Pittsburghu v přesilové hře (Detroit prohrál 1:4).

Hronek režíroval početní výhodu od modré čáry, nahrál doleva, doprava, až se rozhodl vzít zodpovědnost na sebe. Vystřelil bez přípravy na brankáře Matta Murrayho, puk před ním ještě tečoval 26letý Matt Puempel a Detroit skóroval. Hronek si připsal 17. asistenci v sezoně.

Na střelu Hronka se podívejte ve videu:

David Krejčí + David Pastrňák Gól z přečíslení

Spolupráce jim vyloženě sedí. Útočné duo Krejčí + Pastrňák se prosadilo i proti Tampě, byť Boston prohrál 3:6. Ve třetí třetině při hře ve čtyřech se čeští útočníci dostali do přečíslení. Krejčí z vrcholu formace naznačil střelu, přihrál k levému kruhu na Pastrňáka, ten si puk zpracoval bekhendem, přehodil na forhend a poslal nahrávku na Matta Grzelcyka. Obránce Bruins neotálel a rychlou ranou překonal Edwarda Pasqualeho v bráně Lightning.



Na akci Čechů se podívejte ve videu:

Petr Mrázek Spoléhá na betony

Petr Mrázek pokračuje ve výborných výkonech, které pomohly Carolině k vítězství 3:1 nad New Jersey i k postupu do play off. Minulý týden zastavil 36 pokusů Devils (úspěšnost 97,3 %) a zaskvěl se zejména ve druhé třetině. Zastavil levým betonem první pokus talentovaného útočníka Nica Hischiera i jeho následnou dorážku. „Rychlé nohy,“ popisovali ohromení komentátoři Mrázkovy zákroky.



Na Mrázkovy zákroky se podívejte zde:



David Pastrňák Svižná rána

Ne náhodou uzmul Pastrňák po základní části pozici nejlepšího českého střelce v NHL. Gólem pomohl minulý týden k výhře Bostonu nad Minnesotou 3:0. Probíhal závěr třetí třetiny, urostlý útočník Bruins Jake DeBrusk ujížděl s pukem po pravé straně, kličkoval před soupeřem Joelem Erikssonem Ekem, už byl u tyčky, když bekhendem poslal křížnou nahrávku na nenápadně najíždějícího Pastrňáka. 22letý Čech svižně vystřelil a zaskočil přítomné obránce i brankáře.



Na gól Davida Pastrňáka se podívejte zde:

Pavel Zacha Obránce jako by nebyl

Měl povedený závěr základní části. Útočník Pavel Zacha pomohl minulý týden New Jersey k výhře 4:3 po prodloužení nad Floridou zdařilou individuální akcí. Do středového kruhu k němu vylétl z obranného pásma puk, přejel modrou čáru po pravé straně, rozjel se k bránícímu Aaronu Ekbladovi, kterého přechytračil protáhnutím puku, dostal se před brankáře Roberta Luonga a střelou k levé tyči skóroval. Šlo o jeho 13. branku v sezoně, na ledě strávil přes 21 minut.



Na akci Pavla Zachy se podívejte zde: