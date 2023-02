Stíhá McDavida a chce padesát gólů. Jak Pastrňák zpříjemnil Krejčímu jubileum

Starší z českého dua odehrál v polovině ledna 1000. zápas v zámořské soutěži. Bruins si pro něj před úvodním vhazování s odstupem času připravili slavnostní ceremoniál. Z tribun zaplněné TD Garden se ozýval hlasitý potlesk.

Krejčí přivedl na led manželku Naomi a děti Elinu a Everetta. Od generálního manažera Dona Sweeneyho dostal stříbrnou hokejku, prezident organizace Cam Neely mu předal obraz.

David Krejčí oslavil 1000. zápas v hokejové NHL.

Na kostce mezitím běželo video s blahopřáními od Patrice Bergerona, Davida Pastrňáka, Brada Marchanda, Tuukky Raska, Zdena Cháry, Toreyho Kruga nebo Jaromíra Jágra.

„Trochu jsem tušil, co očekávat, ale i tak to bylo ještě větší. Ocenění si moc vážím, ale zřejmě ho plně docením až po konci kariéry,“ vyprávěl zkušený centr, který za 1013 duelů posbíral 774 bodů (228+546).

Ač dříve avizoval, že podobné situace úplně nevyhledává, tentokrát si ovace spoluhráčů, protivníků i diváků užíval: „Bylo to opravdu speciální. Jsem rád, že tam se mnou byla rodina.“

Stal se teprve třináctým českým hokejistou, který v NHL pokořil tisícovku zápasů. Ke všem navíc nastoupil v dresu Bruins, což se před ním podařilo jen šesti hráčům.

Proti Senators strávil na ledě téměř osmnáct minut a připsal si asistenci u vítězné trefy, o níž se v čase 37:06 postaral jeho o deset let mladší parťák z druhé formace.

Pastrňák zakončil z levého kruhu nekompromisně pod horní tyč. Ve třetím dějství navíc po zdařilé bekhendové kličce proměnil samostatný únik a zlepšil se na jedenačtyřicet branek.

Jiří Vítek @JVitek94 Nejvíce sezon českých hráčů se 4️⃣0️⃣ góly



6️⃣ Jaromír Jágr

3️⃣ David Pastrňák ️

2️⃣ Milan Hejduk

Robert Reichel



Pasta potřetí v rozmezí čtyř sezon. https://t.co/3sRZRJqmd2 oblíbit odpovědět

Hranici čtyřiceti přesných zásahů překonal potřetí, čímž v historické tabulce bostonské organizace vyrovnal Kena Hodge. Lépe jsou na tom pouze Neely (4), Rick Middleton (5) a Phil Esposito (7).

„Hrál opravdu fantasticky! I když třeba někdy nemá úplně svůj den, na ledě zkrátka vyčnívá,“ pochvaloval si přínos jednoho z největších tahounů mužstva kouč Jim Montgomery.

„Je to moje práce, chci se pořád zlepšovat. Kdybych dosáhl na metu padesáti gólů, bylo by to skvělé. Během kariéry se mi to ještě nepovedlo,“ usmíval se rodák z Havířova.

V pořadí kanonýrů si upevnil druhou pozici, stále živí naději na zisk Maurice Richard Trophy. Na dominantního McDavida, který se 102 body (42+60) suverénně vévodí produktivitě zámořské soutěže, ztrácí jedinou trefu.

Kapitána Edmontonu mohl dorovnat už v závěru utkání s Ottawou, ale místo střely do prázdné branky raději hledal obsazeného Krejčího, jemuž hodlal ještě zlepšit výjimečný večer.

„Snažil jsem se mu přihrávat celou dobu. Je to velké vítězství pro nás i pro něj. Chtěli jsme to zvládnout kvůli němu, jeho rodině a dětem,“ vyprávěl Pastrňák. A povedlo se, Bruins opět potvrdili výbornou formu.

V tomto ročníku vyhráli už třiačtyřicetkrát a jako první překonali hranici devadesáti bodů. Navíc to zvládli jen za šestapadesát zápasů, čímž překonali čtyřiačtyřicet let starý rekord Philadelphie.

„Těší mě, že mohu být součástí této organizace,“ liboval si bývalý útočník extraligové Olomouce, odkud se do zámoří vrátil z jediného důvodu. Znovu zvednout nad hlavu Stanley Cup.

Boston má zajímavé našlápnuto, v základní části dominuje. Ale práce ani zdaleka nekončí.