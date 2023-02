Nový formát play off? NHL nechce změny, hráči se neshodnou. A popularita klesá

Už od sezony 1979/80 postupuje v NHL do vyřazovací fáze šestnáct mužstev. Jen před třemi lety se Bettman a spol. museli vypořádat s nečekanou situací a zvolit netradiční řešení.

Formát play off NBA Do hlavní části play off, kde se hraje na čtyři vítězné zápasy, postupuje přímo šest mužstev z každé konference. Celky, které se umístily na sedmém až desátém místě, se utkají v takzvaném play in. Sedmý tým odehraje jediné, rozhodující utkání proti osmému, devátý se střetne s desátým. Vítěz souboje výše nasazených postupuje do play off, poražený má šanci na reparát proti vítězi utkání níže nasazených.

Po předčasně ukončené základní části se konalo v covidových bublinách v Torontu a Edmontonu rozšířené play off. Bez diváků a s osmi celky navíc.

„Přibylo několik zápasů a sérií, bylo to zábavné. Z pozice fanouška jsem si to opravdu užíval,“ přiznal během letošního Utkání hvězd pro ESPN americký útočník Troy Terry z Anaheimu.

Jako možnou inspiraci uvedl basketbalovou NBA, jež v roce 2020 zvýšila počet postupujících do play off z šestnácti na dvacet a zavedla takzvané play in pro týmy, které v tabulce obou konferencí obsadily sedmé až desáté místo.

V témže roce rozšířila počet účastníků pro play off také NFL, loni se ke stejnému kroku odhodlala i baseballová MLB. Jen hokej, jehož popularita v zámoří oproti ostatním zmíněným sportům i nadále klesá, se k něčemu takovému stále nemá.

A někteří hráči to kvitují. „Nic bych neměnil, šestnáct týmů je tak akorát. Postup ze základní části nemá být snadný, každý si to musí zasloužit,“ prohlásil Nathan MacKinnon z Colorada, nejlépe placený hráč celé soutěže.

Podobná slova zvolili třeba Andrej Svečnikov z Caroliny či Chandler Stephenson z Vegas. „Zatím si neuvědomují, co by jim případné novinky mohly přinést,“ řekl pro ESPN anonymně jeden z hokejových agentů.

Odlišný pohled nabídl Josh Morrissey, který v tomto ročníku září v dresu Winnipegu a patří k hlavním kandidátům na zisk Norris Trophy pro nejlepšího obránce.

„Hned několik týmů, které se nachází mimo postupové pozice, by v play off mohlo bojovat o nejvyšší příčky. A není tomu tak jen letos, děje se to každou sezonu.“

Na hraně se aktuálně nachází Pittsburgh, Washington, New York Islanders, Florida, Edmonton, Calgary nebo Minnesota. Tedy mužstva s řadou kvalitních hráčů, která by klidně mohla překvapit nejednoho favorita.

Vedení NHL ale zatím jakékoliv úpravy odmítá. „Všichni generální manažeři o tom před dvěma lety hlasovali. A dvě třetiny byly pro zachování současného formátu,“ připomněl Bettmanův zástupce Bill Daly.

Že by se v dohledné době mohlo něco stát, naznačil uznávaný zámořský novinář Pierre LeBrun. „Situaci jsem řešil se zástupci dvanácti týmů. A všichni mi řekli, že by play off rozšířili a zavedli předkolo,“ napsal pro The Athletic.

Počet postupujících je jedna věc, ale pochybnosti se ozývají také v případě nasazování dvojic pro první kolo vyřazovací fáze,

Do play off projdou nejlepší tři celky z každé divize. Zbylá čtyři místa obsadí držitelé divokých karet, jimiž jsou dvě nejlepší mužstva z každé konference podle počtu bodů.

Komisionář NHL Gary Bettman.

Právě s nimi se střetnou vítězové jednotlivých divizí, druzí a třetí v pořadí nastoupí proti sobě. Fanoušci tak velmi často sledují stejné série. „A pořád se to opakuje, chybí větší pestrost,“ uvedl Nazem Kadri z Calgary.

Několikrát už se navíc stalo, že jedna z divizí výkonnostně vyčnívala nad těmi ostatními. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Před rokem se v prvním kole střetlo čtvrté Toronto a Tampa, která skončila osmá.

A aby toho nebylo málo, na lepšího z této extrémně silné dvojice čekal ve čtvrtfinále vítěz základní části z Floridy. Dva ze tří velkých favoritů na Stanley Cup se tak kvůli nastavenému systému velmi brzy ocitli mimo hru.

„Skvěle zvládnete prvních dvaaosmdesát zápasů, vybojujete si zdánlivě silnou výchozí pozici. A pak se tak rychle vyřadíte mezi sebou. Není to správné,“ prohlásil MacKinnon.

Co s tím? Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu a jedna z největších hokejových osobností současnosti, navrhuje návrat k systému, který v NHL fungoval do sezony 2013/14.

„Ať hraje první tým konference s osmým, druhý se sedmým a tak dále bez ohledu na divizní příslušnost. To mi přijde daleko spravedlivější.“

„Pokud bychom o něčem takovém uvažovali, museli bychom upravit řadu věcí. Třeba počet zápasů z toho hlediska, kdo bude v základní části hrát kolikrát s kým. Zkrátka to není tak jednoduché,“ kontroval Bettman.

Možná ale opravdu nastal čas, aby NHL ukázala odvahu a zkusila něco nového. Divácký zájem ochabuje, vyšší sledovanost už má v USA i fotbalová MLS.

A to není pro nejlepší hokejovou ligu světa dobrá vizitka.