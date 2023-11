Chicago vyrazilo Perryho, drb o sexu s Bedardovou mámou vyvrací: Nechutné!

Zašlo to tak daleko, že se ke kauze musel vyjádřit samotný klub Chicago Blackhawks. Jeho vedení navíc skutečně 38letého Perryho po vyšetřování vyřadilo z kádru a umístilo ho na listinu volných hráčů se záměrem vypovědět s ním smlouvu. Závažně porušil interní pravidla klubu.

Jak? To Blackhawks neupřesnili. Televize ESPN informovala, že mělo dojít minulý týden k incidentu mezi Perrym a týmovým zaměstnancem před zápasem v Columbusu.

„Nebudu přibližovat žádné detaily, jde o osobní záležitost, ale v jedné věci chci, aby bylo jasno. Nezahrnuje to žádného jiného hráče nebo jeho člena rodiny. Kdokoliv naznačuje opak, je vážně nepřesný. A upřímně to je nechutné,“ řekl v noci na středu viditelně rozladěný generální manažer Kyle Davidson.

Že se k anonymním fámám ze sociálních sítích vyjádří vysoce postavený člen klubu, svědčí o tom, jak moc ublížila a o jak závažnou věc jde.

Drb o Perrym a Bedardově matce totiž létal virtuálním prostorem několik dnů. Vznikaly méně či více povedené legrácky, vtipálci zasazovali oba hokejisty do filmových scének a hráli si s lidskou představivostí.

Connor Bedard se raduje z gólu proti Tampě.

Po čase přestalo být jedno, co se to skutečně stalo. Pomyslel u toho někdo, jak se musí cítit mladičký Bedard? Až začátkem týdne začaly první hlasy vyvracet čím dál populárnější historku.

„Je to s prominutím úplná hovadina. Směšná, daleko od pravdy a tak neférová,“ prohlásil uznávaný expert Frank Seravalli z webu Daily Faceoff. „Bedardovi je osmnáct let, prvním rokem proráží v NHL a jeho rodiče jsou slušní lidé. Nulová šance, že by se to stalo. Je to trapné, ale je to bod, do kterého jsme se v roce 2023 dostali.“

Nedlouho na to novinářům svůj pohled na věc přednesli Blackhawks. Není divu, že se k fámě nakonec také vyjádřili, nebylo by to poprvé, kdy by mohli řešit sexuální skandál. Poslední případ zatřásl celou ligou, klub stál miliony dolarů a připravil ho o reputaci.

Týkal se bývalého hráče Kylea Beache, který v roce 2021 zažaloval klub za to, že ututlal jeho případ sexuálního napadení videokoučem Bradem Aldrichem během mistrovské sezony v roce 2010. Že vedení Blackhawks tehdy Aldrichovo predátorské chování přešlo, protože upřednostnilo zisk Stanley Cupu a nechtělo řešit žádný skandál.

Když se kauza provalila, okolnosti donutily rezignovat na trenérský post u Florida Panthers úspěšného Joela Quennevillea, který právě v roce 2010 vedl Chicago.

Tentokrát se sice Chicago zachovalo rázně a popřelo některé fámy, ale v případu nadále zůstávají nezodpovězené otázky.