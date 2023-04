Bloumání, nádech a pád. Buffalo musí v NHL dál trpět bez play off

Dvanáct let čeká organizace z amerického severovýchodu na proklouznutí mezi nejlepší šestnáctku NHL, navíc po středeční prohře s New Jersey je jasné, že se mizérie protáhne ještě minimálně do příštího jara.

Napříč elitními zámořskými soutěžemi – NHL, basketbalovou NBA, ligou amerického fotbalu NFL a baseballovou MLB – nenajdete tým, kterému by se opojný postup do play off vyhýbal déle.

Bránu strážil Ryan Miller, o bodovou produkci se staral Thomas Vanek, nejlepší sezonu kariéry prožíval metr třiašedesát vysoký rychlík Nathan Gerbe. Sedm zápasů trápili Sabers v dubnu 2011 našlapanou Philadelphii, a když v úvodním kole vypadli, nebrali to jako nějakou tragédii.

Jen kdyby tušili, jak dlouho budou další vzrušující bitvy marně vyhlížet. Během jejich nuzného období zažily všechny ostatní týmy v NHL aspoň pětadvacet duelů v play off, když vynecháme čerstvě zrozené Seattle Kraken.

„Víte, cítím takovou podivnou prázdnotu,“ zastavil se produktivní bek Rasmus Dahlin, když bylo jasné, že závěrečná část ročníku bude bez Sabres. „Nevěřil bych, že to na mě až tak dolehne.“

Obránce Buffala Rasmus Dahlin kontroluje puk, situaci sleduje brankář Devon Levi.

Pozitivem je, že v Buffalu konečně mají poměrně optimistické vyhlídky. Mladý tým se zlepšujícími se tahouny, vždyť obrovitý centr Tage Thompson se vyšvihl mezi elitní snajpry soutěže, obránce Owen Power má slušnou šanci na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a mladičký gólman Devon Levi v závěru základní části rozhodně udělal dojem.

A to je ještě na farmě číhají šikulové Isak Rosén a Jiří Kulich, u kterých se před příští sezonou čeká posun výš.

„Neschovávají se, táhnou nás,“ chválí junáky Seth Appert, jejich kouč v AHL.

Jen vzpomeňte, čím vším si Sabres za poslední zpackané sezony prošli. Krátce před vyřazením ze svého posledního play off zachránil krachující klub nový majitel. Jenže Terry Pegula s manželkou Kim byli hned od úvodu aktivnější, než bývá v podobné pozici záhodno.

Jiří Kulich (uprostřed) pózuje v dresu Buffala, které si ho vybralo na draftu jako 28. v pořadí.

Rodiče výtečné tenistky Jessiky na dálku z Floridy zasahovali do chodu týmu, podle chuti najímali a vyhazovali členy vyššího managementu, a třeba šéf IT oddělení dostal padáka omylem, načež ho o pár hodin později zase přijímali zpátky...

Ve zlém se rozžehnali se srdcařem Ryanem O’Reillym, jemuž nechtěli platit mnohamilionový bonus zakotvený ve smlouvě. Stáli za okatým vypouštěním zápasů, jímž měli Sabres dosáhnout lepší pozice na draftu a získání generačního talentu v podobě Connora McDavida.

Fanoušci dokonce ani neskrývali, že víc přejí soupeřům, jejichž góly hlasitě oslavovali.

Jenže Buffalo tenkrát draftovalo „až“ druhé, nejlepšího hráče současnosti mu vyfoukl Edmonton a k Niagarám se stěhoval Jack Eichel.

Ten se brzy stal kapitánem, ovšem začal trucovat a vymodlil si výměnu do Vegas. Sabres přestali táhnout, roky se potýkají s tristní návštěvností, zoufale prahnou po úspěchu.

Aby toho nebylo málo, prezidentce Pegulaové se v únoru zastavilo srdce a bojovala o život. Naštěstí úspěšně.

V Buffalu se mohou chlácholit aspoň tím, že hůř už zřejmě nebude. I bída má své limity.