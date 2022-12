Šikovný obr se vyplácí. Thompson táhne Buffalo a ohrožuje nejlepší

„Když jsme ho v sezoně 2017/18 pozorovali první den po jeho premiérovém povolání do NHL na tréninku, Darren Pang (kanadský televizní expert a bývalý brankář) hned říkal, že má hodně šikovné ruce,“ vypráví ve svém článku pro prestižní server The Athletic novinář Eric Duhatschek.

„Všichni jsme byli nadšení tímto velmi vysokým, jenže zároveň moc hubeným klukem,“ podotýkal Pang.

Tehdy dvacetiletý rodák z Arizony potřeboval ještě vyzrát. Nabrat svalovou hmotu, aby v NHL obstál.

Thompsonova cesta v mládí vedla přes univerzitní tým v Connecticutu. Roku 2016 si nadějného habána vytáhlo na draftu St. Louis. Na farmě u Chicago Wolves v AHL si počínal velmi skromně, chudá bilance čítala pět bodů z 26 zápasů.

Dmitrij Jaškin (vlevo) a Tage Thompson slaví gól St. Louis.

S mezizastávkou v jiném farmářském týmu ze San Antonia následně putoval na zmíněný trénink. Do Calgary, rodiště vlastního otce Brenta, který jako obránce nastoupil ke 121 zápasům v nejslavnější lize světa a po němž má Tage kanadské kořeny.

Dnes je mu dvacet pět, váží metrák a září v dresu Sabres.

Do příhraničního města na severu Spojených států se dostal díky pozoruhodnému trejdu z před čtyř let. Kanadský útočník Ryan O’Reilly zamířil do St. Louis, kde výrazně pomohl k zisku Stanley Cupu. Zatímco Thompson se společně s forvardy Patrikem Berglundem a Vladimírem Sobotkou i dvěma volbami v draftu vydal opačným směrem.

Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že výměna zřejmě skončí velkou výhrou Buffala.

To se i díky příspěvku Thompsona pozvolna zvedá z chvostu tabulky. V posledních deseti utkáních totiž statný šikula nasbíral 23 bodů za 12 gólů a 11 asistencí.

Celkově má na kontě bodů 49 (25+24). Sedmkrát v sezoně zažil minimálně tříbodový zápas.

Tage Thompson (72) z Buffalo Sabres si ze zápasu s Detroit Red Wings za hattrick odnesl řadu čepic.

Začátkem prosince zničil Columbus pěti brankami. První čtyři nasázel za šestnáct minut a čtyřicet sekund hry. Rychleji se to více než 101 let nikomu jinému nevydařilo.

„Tehdy mi Wayne Gretzky psal po Tageově druhém gólu esemesku. Stálo v ní: „Páni, dneska by jich mohl dát šest!“ Přál jsem si, aby měl Gretz zase pravdu, ale nakonec jich Tage dal pět,“ povídal Pang.

Tlak ustál i historický sedmigólový rekord Joea Malonea z ledna 1920, který se po první třetině utkání v Columbusu ocitl ve vážném ohrožení.

„Byl to opravdu vzrušující zápas... Nemyslel jsem si, že se to někdy může stát. Je to super!“ říkal americký snajpr zámořským novinářům.

„Zároveň je to ale špatné v tom, že i když zahrajete tak dobře, nemůžete být spokojení. Vím, že jde o velký úspěch. Chcete být šťastný sám za sebe, ale přitom je ještě další práce, kterou je potřeba udělat. Nejsme tam, kde bychom jako tým být chtěli. Můj úkol je, abych nám pomohl dostat se nahoru,“ poznamenal s patrnou skromností.

„Další věc, které jste si mohli hned všimnout, je jeho soutěživost. Od soupeře si nenechá nic líbit. Když mu někdo mezi střídačkami něco řekne, on mu to hned vrátí. Jeho sebevědomí na mě udělalo dojem,“ přidává Pang.

V Buffalu se Thompson každým rokem zlepšuje, zatímco první dva roky ještě pendloval mezi hlavním týmem a farmou, mezi elitou pak setrval od covidem zkrácené sezony. Krátce po jejím přerušení navíc Sabres jmenovali hlavním koučem dosavadního asistenta Dona Granata.

Právě on koučoval Thompsona po dlouhých letech, kdy ho měl na starost jako náctiletého v americkém výchovném programu USDP. A pustil se do klíčového experimentu, původně křídelníka přesunul do středu útočné formace.

Americký hokejista se chytil. Minulou sezonu si za jednoznačně nejvyšší kariérní maximum 68 bodů v 78 zápasech (do té doby jich měl v NHL nejvíc 14) vysloužil nový sedmiletý kontrakt na 50 milionů dolarů.

Tage Thompson z Buffalo Sabres pálí na bránu Columbus Blue Jackets.

„Je to samozřejmě tlak,“ reagoval Thompson. „Podepíšete smlouvu a chcete jí dostát. Chcete se ujistit, že děláte, co můžete, abyste pomohli týmu. Ale právě ten malý tlak je něčím, co mě pohání. Pomáhá mi ve hře víc než cokoli jiného.“

Evidentně neblafuje. Pro představu: jestli bude Thompson pokračovat stejným tempem i nadále, základní část zakončí s neuvěřitelnými 129 body. A na to by roční gáže 7,14 milionu dolarů byla opravdu podprůměrná.

„Dostat se teď do tohohle bodu, je docela zvláštní. Je skvělé, když se tvrdá práce začíná vyplácet, protože to bylo opravdu těžké, musel jsem se prokousávat spoustou věcí,“ usmíval se účastník dvou seniorských mistrovství světa.

O víkendu ještě pomohl Buffalu gólem a dvěma asistencemi k výhře nad rodnou Arizonou.

A pokud se ptáte na jeho dosah, zřejmě nebude tak velký jako u o tři centimetry vyššího Anttily. Thompson totiž používá kratší hokejku. „On je stará škola a chce si puk dávat co nejblíž k nohám,“ líčí Pang. „Stejně jsme jednou s televizními kolegy měřili, jak daleko dokáže hůl natáhnout, a byly to asi dva metry.“