Hokejová show nejen v Praze. Také Brno zažije na podzim dotek NHL

Jedním z těchto měst bude i Brno. Po loňské návštěvě Stanley Cupu v rukou odchovance Michala Kempného to bude další dotek NHL v jihomoravské metropoli.



Program a přesná data se teprve finalizují, takže vycházet lze zatím pouze z toho, jak NHL Fan Tour vypadala v minulých letech, kdy se svět NHL přesouval na starý kontinent. Konaly se různé soutěže, například v tvrdosti či přesnosti střelby nebo v míchání s pukem, a akcí se účastnily hokejové osobnosti.

Loni se návštěvníci mohli vyfotit na maketě střídačky týmu NHL, zkusit si navléct hokejovou výstroj nebo si prohlédnout záznamy slavných zápasů.

Artefaktů, vystavených v pojízdném muzeu, bývá tolik, že je musí převážet dva kontejnery.

Program by měl být v jednotlivých městech spojen se zápasem domácího týmu. V Brně to je samozřejmě Kometa. V úvahu by v Brně připadalo umístění NHL Fan Tour buď přímo do DRFG Areny, nebo na výstaviště coby podpora projektu výstavby nové multifunkční arény, která má stát právě tam.

Nic naopak nenasvědčuje tomu, že by se fanoušci v Brně mohli už letos těšit na zápas Komety proti Philadelphii nebo Chicagu. Obě mužstva sehrají svoje tradiční „zahřívací“ utkání jinde v Evropě; Chicago 29. září v Berlíně s Eisbären, Philadelphia o den později ve Švýcarsku s Lausanne. Tím je jejich program pro letošní rok vyčerpán.

Šance přivítat v Brně tým NHL ale nemusí být ztracená, protože se počítá s tím, že nejlepší soutěž světa bude zajíždět do Česka také v následujících čtyřech letech. Ať už na „ostré“ zápasy, nebo k absolvování přípravného minikempu a odehrání přátelského zápasu.

Pak by si v dresu týmu NHL mohl na domácím ledě zahrát třeba Michal Kempný, případně další z odchovanců, kteří jsou do NHL draftováni a čekají na povolání.