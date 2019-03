Jak se „topící“ Hruška chytil stébla ve čtvrtfinále play off

Číslo dresu 57, pamatujete?

Teď už zcela jistě ano, ale během sezony se zkušený centr pohyboval mimo radar. Ztrácel ice time i místo druhého centra, k němuž se přitom výborně hodí.

Takhle utrápenou sezonu dlouho neměl. V březnu se však zvedl tak, že až do včerejšího odpoledne vedl kanadské bodování celé vyřazovací části extraligy!

Není to zrychlení úplně z nuly na sto, jak se měří u automobilů schopnost akcelerovat ze stoje do pořádné rychlosti. Ale téměř ano.

Vždyť i Hruška ještě nedávno říkal: „Vypadá to, jako kdybych svoji produktivitu letos sabotoval.“

To bylo po zápase 51. kola základní části proti Spartě, který mu – jako první v sezoně – náramně vyšel. S hlavou nahoře Hruška hledal rychle bruslícího Jakuba Orsavu a ten jeho nahrávky proměňoval. Brněnský odchovanec posbíral tři kanadské body, tedy sklizeň, na jakou čekal skoro dva roky. Přesně od 19. dubna 2017 a posledního finále proti Liberci.

Že to nebyl jen ojedinělý záblesk, doložil Hruška hned ve čtvrtfinále. To ho zastihlo v parádní formě. Prsty měl v prvních pěti gólech Komety do hradecké branky, na první čtyři trefy přihrál Orsavovi.

„V sezoně se v tom Hrouda topil, přišlo play off a on hned za první dva zápasy nasbíral šest bodů, což je bomba. Já mu to přeju. Věděl jsem, že v play off nám pomůže,“ ocenil spoluhráče útočník Martin Zaťovič.

Hruškův progres je výrazně spojen s Orsavovým příchodem z Mladé Boleslavi. Do 15. ledna, kdy Orsava hrál za Kometu poprvé, měl Hruška na svém kontě jen osm bodů. S Orsavou v sestavě jich nasbíral šest jen do zbytku základní části. Nejčastěji nastupovali v jednom útoku. Jejich spolupráce pak vygradovala v nástupu do čtvrtfinále.

„Jak skáčou body, tak je to hrozně fajn na sebevědomí a na herní pohodu. Když to tam nepadá, tak se v tom člověk babrá a trápí se. Tím, že začíná nová soutěž, tak hrozně pomáhá, že se jde od znova, a mně to zatím vychází,“ prohlásil autor pěti gólů a devíti přihrávek v základní části.

Orsavovi nahrál na první čtyři góly ve čtvrtfinále

Z bodově nejhorší sezony v extralize má Hruška nakročeno k nejlepšímu play off v kariéře. Dosud je jeho maximem devět bodů (1+8) z roku 2017.

Pochvaluje si souhru ve formaci s Orsavou a Martinem Eratem, která hned čtyřikrát zafungovala v přesilových hrách.

„Když máte vedle sebe tak hbitého hráče, jakým je Orsava, byla by hloupost mu to nedat,“ vyprávěl pověstný kliďas.

Orsavovi buď nahrává zpoza branky, nebo v přesilovce využívá pozice u levé tyčky, kde operoval už v základní části. Dokáže odtud nečekanou „zadovkou“ buď prodloužit pas na levý kruh na snajpra Petera Muellera, nebo mezi kruhy, kde se mu v Hradci nabízel Orsava.

„Asi se ke mně trošku přiklonilo štěstíčko u všeho. Kéž by to tak pokračovalo. Je to zatím snové,“ mnul si ruce během čtvrtfinálové série. Během ní statistiky nabídly pro Kometu velmi lichotivý pohled, hned tři její hráče na čele kanadského bodování play off. Hruška vedl, za ním se drželi „čtyřgóloví“ Mueller a Orsava.

„Když se přesilovky sehrají dobře, tak se vždycky malé okno otevře. Je to i hodně o štěstí, aby se to podařilo využít,“ nenechal se unést euforií Hruška.

Věděl proč. V domácích zápasech už Hradec jeho formaci tolik místa nedal, nastřelená tyčka z duelu číslo tři byla v Hruškově podání daleko skromnějším počinem.

Do semifinále pomohlo Kometě podle Hruškova názoru i soustředění čistě na hokej, a ne na mediální přestřelky, kterými se v úvodu série prezentoval soupeř. „Čím víc soupeř mluví, strká se a dává jeden článek do novin za druhým, tím víc to pomáhá nám. Já jsem hrozně rád, že u nás to nikdo nedělá, protože si myslím, že to týmu rozhodně neprospívá. Osobně jsem na věci do novin hrozně opatrný,“ svěřil se.