NHL v Praze přilákala enormní zájem, utkání se vyprodalo za dvě hodiny

„Velký zájem jsme očekávali. Fanoušci mají možnost vidět něco, co tady běžně vidět nemohou,“ nebyl překvapený obchodní ředitel Ticketportalu Viktor Tecl.

Dalším lákavým faktorem podle něj byly také moderní podmínky pražské O2 arény. „Také proto se to dalo očekávat, jedná se o velmi atraktivní prostředí,“ dodal Tecl.

Vstupenky v cenovém rozmezí od 1 990 - 7 990 Kč (VIP balíčky byly k dostání od 9 990 do 14 990 Kč) se rozprodaly během dvou hodin. Už nyní je ale na oficiální facebookové stránce události velké množství nabídek na prodej zakoupených lístků.

Navíc je stále možné sehnat pár posledních kusů, které se nárazově vrací do prodeje na stránkách Ticketportalu. „Jestli je ještě něco v blokaci promotérem a teď se to po kusech uvolňuje, to nedokážu říct,“ komentoval pár zbývajících vstupenek Tecl.



Soutěžní utkání NHL se do Prahy vrací po devíti letech, kdy se v dvojzápase střetl Boston s Phoenixem. V roce 2011 pak New York Rangers sehráli v Holešovicích přípravné utkání s pražskou Spartou.

Poprvé zahájila slavná soutěž ročník v české metropoli v roce 2008, vstupenky na dvojutkání NY Rangers s Tampou se tehdy vyprodaly během dvou dní.

Říjnové střetnutí láká pozornost fanoušků také díky atraktivitě soupeřů, v dresu Philadelphie působí české hvězdy Jakub Voráček a Radko Gudas, v dresu Chicaga se zase představí slavní Patrick Kane či Jonathan Toews.