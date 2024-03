Zachovi pomohlo zranění, kouč ho chválí. Jenže Boston strádá a fanoušci zase bučí

Právě český forvard ve 45. minutě poslal Bruins do vedení. Až ve třetí třetině se diváci TD Garden dočkali prvního gólu.

Zacha navázal na povedený duel v Torontu z předešlé noci, kdy skóroval hned dvakrát. „Více se snaží střílet. Je to vtipné. V zápase s Islanders se totiž lehce zranil a když se vrátil, svou hru zjednodušil, více střílí, hraje víc přímočaře a také dává góly,“ chválí útočníka trenér Jim Montgomery.

Pavel Zacha z Bostonu přijímá od spoluhráčů ze střídačky gratulaci ke vstřelenému gólu v zápase s Edmontonem.

Šestadvacetiletý centr si v sobotním utkání v New Yorku přivodil poranění v dolní části těla, ještě v první třetině musel z duelu odstoupit. Nešlo však o nic vážného, hned v dalším mači nasázel dvě branky a uspěl i proti Edmontonu.

Na rozdíl od spoluhráčů, nikdo z nich se už neprosadil a Boston ke všemu o hubený náskok v závěru přišel.

„Musíme najít způsob, jak tyhle zápasy dotáhnout do vítězného konce. Už se nám stalo v sezoně mnohokrát, že vedeme a soupeř v posledních minutách vyrovná,“ uvedl Zacha.

Pouhých osmdesát sekund před koncem vyrovnal Leon Draisaitl, německý útočník se navíc trefil i v prodloužení a rozhodl o druhém bodu pro Oilers.

„Neměli jsme prohrát. Místo toho, abychom se v závěru zatáhli, musíme hrát aktivněji, útočněji a snažit se dát gól,“ prohlásil Zacha. K němu byl ještě za příznivého stavu blízko domácí Danton Heinen. Upaloval sám na odkrytou klec, nakonec mu na poslední chvíli ve střele zamezil vracející se Ryan Nugent-Hopkins.

I proto Bruins prohráli. Z posledních patnácti zápasů už podesáté. Sedm z těchto utkání dotáhl Boston až do nastavení, jenže se nakonec radoval jen ve dvou případech.

Edmonton uspěl na ledě Bostonu.

A porážku s Edmontonem „ocenili“ fanoušci hlasitým bučením.

Už podruhé v krátkém sledu.

Přitom když dali svou nespokojenost najevo poprvé, po marném výkonu svých oblíbenců proti Washingtonu před polovinou února (0:3), nacházeli se Bruins v úplně odlišném rozpoložení. Tehdy totiž šlo o teprve třetí porážku v jedenácti střetnutích.

„Naše fanoušky miluju. Hokeji rozumí, takže se nepletou, reagoval tehdy kouč Montgomery.

„A mně se zase líbí, že nám fanoušci dají vědět, když neplníme svou práci a nehrajeme na maximum. To od fanouškovské základny chcete, respektuji to. Na druhou stranu je to něco, co slyšet nechci,“ přidal obránce Brandon Carlo.

„Změníme se, nebo se něco změní,“ sliboval Montgomery.

Jenže výsledkově se Boston od té doby ještě zhoršil. A kdo ví, na co narážel trenér ve druhé větě souvětí výše. Možná na dění při uzávěrce přestupů, která zastaví možnosti rošád mezi týmy už v pátek večer.

A i Bruins patří mezi celky, od nichž se alespoň minimální posílení do bojů o Stanley Cup očekává.