Ruský lenoch? Kdepak! Kučerov kraluje osobitým stylem a sklízí komplimenty

„Umělec na ledě,“ říká o něm bývalý spoluhráč Blake Coleman.

„Kouzelník,“ nazval ho trenér Detroitu Derek Lalonde.

„Hokejový Albert Einstein,“ míní zase asistent trenéra v Tampě Jeff Halpern.

Přízvisek má několik, tak moc velkou pozornost fanoušků, expertů, spoluhráčů i soupeřů si žádá. Bezpochyby patří mezi nejužší hokejovou špičku. Od jiných suverénů McDavida, MacKinnona nebo Makara se však v jednom výrazně liší. Na ledě nesviští jako uragán.

Nepotřebuje to, našel jinou cestu, jak mezi konkurencí dominovat. Rozvahou, klidem na puku, geniálním myšlením. Jeho prvotřídní schopnosti dokládají také aktuální statistiky - šedesát zápasů, 38 gólů, 65 asistencí.

Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov slaví se spoluhráči vstřelenou branku v zápase proti Carolině.

Jako jediný z hráčů v zámořské NHL už přesáhl stobodovou hranici. To se mu povedlo podruhé za sebou, celkem počtvrté v kariéře.

Jeho metody tak očividně fungují. Dokazuje, že zvládá nahradit chybějící parametry, na kterých jiní lpí.

„Každý trénuje v posilovně víc než na ledě. Já jsem nastavený tak, že chci trávit na ledě víc času než kdokoliv jiný,“ hlásil pro server The Athletic.

„Nemám výjimečnou rychlost, střelu ani nejsem bůhvíjak hbitý. V ničem z toho nejsem přirozeně dobrý, proto musím víc využívat mozek,“ řekl a pokračoval: „Někdo možná chodí po večerech na pivo, já si raději pustím hokej. Snažím se poznat každého obránce, kde je silný a kde má naopak slabiny. A ti, co chodí neustále do posilovny? Vím, že když po nich půjdu, puk mi odevzdají.“

„Je jedním z nejchytřejších hráčů v lize, ne-li tím vůbec nejchytřejším. Žasnu nad jeho stylem hry. Sice se hodně lišíme, i tak si toho mám od něj spoustu co vzít. Třeba jak dokáže hru zpomalit, jako by pokaždé věděl, co má dělat,“ chválil konkurenta MacKinnon, jenž ho v ligové produktivitě následuje.

Právě o dvou suverénech se nejčastěji mluví v souvislosti s Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. MacKinnon táhne Colorado, Kučerov zase Tampu. Každý jinak, byť podle pokročilých statistik portálu NHL Edge ruský útočník nepatří ani zdaleka mezi horší hráče, co se maximální rychlosti nebo nabruslené vzdálenosti týče. Nejrychlejší hráči v NHL dosahují hodnot okolo 39 kilometrů za hodinu, Kučerov na ně ztrácí pouhé dva.

I proto si nálepku lenocha minimálně v ostrých zápasech nezaslouží. Navíc jen těžko si lze představit, že by tak parádních statistik dosáhl při polovičním nasazení. Na druhého nejproduktivnějšího spoluhráče Braydena Pointa má náskok čtyřiceti bodů.

„Báječný hráč. Jedinečný, elitní. Nevím, co jiného o něm mám říct, docházejí mi slova,“ básnil o něm kouč Jon Cooper.

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning se raduje z gólu.

„Každý zápas dominuje,“ přidal se švédský obránce Victor Hedman. „Bez jeho produkce bychom vůbec nemohli myslet na play off,“ domnívá se zase Steven Stamkos. Čímž by vskutku nemusel být daleko od pravdy. Stačí se podívat na počet vstřelených gólů. Tampa jich nasázela 208. Bez jednoho se Kučerov podílel na polovině z nich. Na žádném jiném hráči nestojí ofenziva týmu tak jako na malém šikulovi v Tampě.

Lightning už mají léta své největší slávy za sebou. Po obhajobě Stanley Cupu v roce 2021 a následném finále přišlo loni vystřízlivění v podobě vyřazení v prvním kole.

Aktuálně patří Tampě poslední postupové místo do play off ve Východní konferenci. Drží si menší náskok, rozhodovat se však bude až v dubnu. A pokud chce tým z Floridy pomýšlet na další triumf, potřebuje k tomu svůj zdánlivě líný klenot v největší formě.