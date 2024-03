Crosby může přijít o parťáka, Calgary zvažuje výprodej. Potká výměna i Čechy?

Jake Guentzel (Pittsburgh)

Jake Guentzel s pukem v utkání proti Montrealu.

Pittsburgh na play off ztrácí, vyřazovací část zřejmě proběhne podruhé za sebou bez jeho účasti. I proto se nabízí otázka: neměli by Penguins sáhnout k výprodeji? Generální manažer Kyle Dubas avizoval, že si poslechne nabídky na všechny hráče kromě velké čtyřky (Crosby, Malkin, Karlsson, Letang). A Jake Guentzel je bezpochyby nejlákavějším zbožím.

Prakticky celou kariéru v NHL tráví na křídle elitní formace po boku Crosbyho, už dávno však není zajíčkem, co se s ligou teprve sžívá. Pravidelně balancuje na hraně bodu na utkání, tu v aktuálním ročníku dokonce překonává, když za 50 duelů doposud nasbíral 52 bodů (22+30). Po sezoně mu končí pětiletá smlouva a v létě si bude vybírat z velkého množství zájemců.

Ti se však ozývají už nyní. Týmy aspirující na Stanley Cup totiž musí zainvestovat do nejlepších dostupných hráčů a pokud cílí na útočníky, musí vytáčet číslo do Pittsburghu. V úvahu přichází například Edmonton, Vancouver nebo Florida. Jediné, co je může trápit, je Guentzelovo nespecifikované zranění, které ho drží od poloviny února mimo hru. Brzy by se ale měl do zápasů vrátit.