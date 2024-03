Šance na restart, Šimek se stěhuje do Detroitu. Bude hrát i o budoucnost v NHL

Šimek naposledy naskočil do zápasu v NHL v polovině dubna loňského roku. V prvním přípravném utkání před nynější sezonou proti Calgary hned v úvodní třetině nepříjemně zblokoval střelu a na několik týdnů se hry vypadl.

Krátce poté, co se vrátil v říjnu do plného tréninku, ho Sharks umístili na waiver listinu. Z ní si ho mohl stáhnout jakýkoliv jiný tým, nikdo ale zájem neprojevil.

Proto mířil na farmu, kde možná mírně překvapivě zůstával až doteď. Odehrál čtyřicet duelů, posbíral šestnáct bodů. V únoru ho trenéři společně s generálním manažer dokonce jmenovali kapitánem záložního týmu.

„Radim splnil vše, co jsme požadovali. Je ukázkovým vůdcem, velký profesionál a na lidi kolem sebe má nesmírně pozitivní vliv. Udělení céčka pro nás bylo snadným rozhodnutím,“ pronesl tehdy manažer týmu San Jose Barracuda Joe Will.

Necelé dvě hodiny před uzavřením přestupů se stěhuje do Detroitu, kde o něj stojí legendární Steve Yzerman.

Současný generální manažer Red Wings za něj obětoval ruského útočníka Klima Kostina a výběr v sedmém kole letošního draftu.

Šimek pravděpodobně začne v celku Grand Rapid Griffins v AHL. V zámoří mění zaměstnavatele vůbec poprvé, od roku 2017, kdy opustil Liberec, působil v San Jose.

Radim Šimek v dresu San Jose Sharks v zápase NHL v pražské O2 areně.

V posledních týdnech sezony bude zároveň bojovat o nový kontrakt. Ten stávající čtyřletý za 2,25 milionu ročně mu totiž v létě končí a českému obránci by výrazně pomohlo, kdyby se mohl v NHL ještě předvést.

Detroit aktuálně bojuje o postup do play off. Patří mu sedmé místo ve Východní konferenci a pokud by ve vyřazovací fázi skutečně nechyběl, Šimkovi by se vzdálila možnost účasti na domácím mistrovství světa.

Dá se totiž předpokládat, že i pokud by se nevešel mezi šest pravidelně nastupujících obránců, trenéři by si ho na soupisku vytáhli jako náhradníka.