Průšvih mladé superstar. Matthews se musí zpovídat z výtržnictví

Pokud však čekáte nějaký těžký přestupek či násilný čin, jste vedle.

Co se stalo?

26. května tohoto roku měl Auston Matthews trávit čas s partou přátel ve svém domovském městě Scottsdale ve státě Arizona. Skupinka se v nočních hodinách začala dobývat do zaparkovaného automobilu, v němž seděla členka ochranky, navíc ve službě.

Když nechápající žena vystoupila z auta a zeptala se podnapilých mladíků, proč se zkoušejí ve dvě ráno dostat do jejího vozu, dostala od vysmátého Matthewse odpověď, že byl jenom zvědavý na její reakci.

Jenže strážnici, která se ukázala být válečnou veteránkou trpící posttraumatickou stresovou poruchou, nepřišlo na jeho počínání vůbec nic vtipného.

Jeden z Matthewsových kumpánů vzal její výzvu k odchodu vážně, snažil se ženu uklidnit a prosil, aby o incidentu nevyprávěla nadřízeným.

Pubertální výstřelek tím mohl být u konce. Jenže 22letý Matthews si při odchodu sundal kalhoty, vystrčil zadnici a začal s ní na ženu vrtět. Polehčující okolností z její výpovědi může být alespoň to, že spodní prádlo útočníka Maple Leafs zůstalo na svém místě.

Matthewse proto čeká tuto středu mimosoudní slyšení, přičemž fyzická přítomnost není vyžadována. Jeho klub vydal prohlášení, že bere obvinění svého hráče v potaz.

„Auston plně spolupracuje s odpovědnými orgány. On ani klub už ale nebudou případ dále komentovat, s respektem k průběhu vyšetřování,“ stojí ve vyjádření ze strany Maple Leafs. Vítěz trofeje pro nejlepšího nováčka NHL z roku 2017 by tak měl pokračovat v přípravě, během níž zatím nastoupil do dvou utkání (4 body, 3+1).

Vloupání do baru a rvačka s taxikářem

Není to poprvé, co se hráč NHL dostal pod vlivem návykových látek do konfliktu se zákonem.

Nejčerstvějším případem je ruský forvard ve službách Washingtonu Jevgenij Kuzněcov. Ten byl během květnového MS v Bratislavě zachycen vedle stolku s kokainem, načež testy prokázaly přítomnost látky i v jeho těle. Na mezinárodní scéně si za to nezahraje čtyři roky, od NHL dostal stopku na tři zápasy.

Loni zase pronikla na veřejnost nahrávka, na níž se slovenský útočník Richard Pánik brání zatčení (rovněž v Arizoně) poté, co se snažil v opilosti dostat do baru.

Asi nejznámějším delikventem je forvard Chicaga Patrick Kane. Americký šikula, kterého však dlouho doháněly trable z bujarého života, se dostal do několika spíše komických situací. Jednou byl například vyfocen spící namol na baru, jindy se zase kvůli několika drobným porval s taxikářem.

„Vrchol“ přišel v roce 2015, kdy jej jedna dívka obvinila ze znásilnění. Soud se nakonec pro nedostatek důkazů nekonal, pro Kanea to však byl pomyslný zlom. Od té doby se snaží být v týmu Blackhawks vzorem, v posledních dvou letech byl dokonce kapitánem americké reprezentace na světových šampionátech.