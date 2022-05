Nováčci jako pořadatelé? Maďarsko a Slovinsko chtějí hokejové MS 2023

Představitelé Maďarska a Slovinska svou nabídku pod heslem „extrémní okolnosti vyžadují extrémní rozhodnutí“ oznámili poté, co jejich reprezentace postoupily mezi elitu pro příští rok.

Chtějí tak využít možnost, že mají jistou účast na světovém šampionátu, což v jejich případě není běžná věc. Turnaj jsou připraveni uspořádat v plánovaném termínu od 5. do 21. května 2023.

V Maďarsku by se hrálo v nové víceúčelové aréně MVM Dome v Budapešti, která letos hostila mistrovství Evropy v házené a pro hokej by měla kapacitu 19 182 diváků. Podle návrhu by se v Budapešti konala jedna základní skupina, dvě čtvrtfinále, obě semifinále a následné boje o medaile. Ve Slovinsku by se šampionát uskutečnil v Areně Stožice v Lublani, která pojme 10 500 diváků.

Zatímco Maďarsko ještě nikdy MS nejvyšší kategorie nepořádalo, v Lublani se šampionát konal v roce 1966. V Budapešti se v roce 2014 hrálo mistrovství světa žen do 18 let, Lublaň už hostila turnaje nižších kategorií. V minulém týdnu se zde konala skupina A divize I, z níž Maďarsko a Slovinsku mezi elitu postoupily.

IIHF bude o náhradním pořadateli MS rozhodovat na kongresu ve Finsku, v pátek začne letošní šampionát. Teoreticky by místo Ruska mohlo turnaj pořádat Česko, kde se má MS konat v roce 2024. Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král ale pro sport.cz uvedl, že to není reálné. Variantou je i přidělení turnaje Švýcarsku, kde se v roce 2020 nehrálo kvůli koronaviru.