Jalonen zanalyzoval krach. Změny? Spíš to chce zlepšení a bojovnost, řekl

Ve čtvrtek od 19.20 nastoupí Češi v základní skupině proti Lotyšům a případný neúspěch už značně komplikuje cestu do čtvrtfinále.

Jalonen do čtvrtého mače na turnaji plánuje nasadit už i Davida Pastrňáka, který se po příletu z Bostonu už sklouzl na středeční dobrovolném tréninku. „Doufám, že bude mít na náš výkon velký vliv,“ doufá reprezentační kouč.

O čem všem ještě mluvil?

O úterní porážce 1:2 po nájezdech s Rakušany: „Ráno jsem si pouštěl zápas na videu a bylo těžké ho sledovat, protože jsem věděl, jakým výsledkem skončil. Zápas jsem si analyzoval a líbilo se mi, jak chytal Vejmelka. Byl to zápas, ve kterém nám dal šanci vyhrát. Nebylo v něm něco, co musíme změnit. Spíš se musíme zlepšit. Chtěl bych vidět lepšího bojovného ducha, víc srážek a kontaktů. Chci vidět, že tým pracuje tvrdě celých šedesát minut.“

O herních výpadcích: „Dobrá otázka. Stalo se nám to už v utkání s Brity, kde jsme nezačali dobře. Dalších čtyřicet minut se mi pak líbilo. Se Švédy to bylo podobné, až třetí třetina byla opravdu dobrá. Včera to bylo maličko podobné. Víme, že potřebujeme opravdu dobrých šedesát minut.

O počtu nevyužitých šancí: „Počítal jsem je znovu. Nebudu vám v ničem lhát. Mám statistiky a bylo tam 14 superšancí. Rakousko jich mělo šest. Vím, že mi nevěříte, ale druhá třetina byla naše nejlepší třetina. Měli jsme šest nebo sedm šancí. Když je máte, musíte je proměnit. Musím ocenit soupeřova brankáře, odvedl dobrou práci a dal jim možnost vyhrát zápas.“

O Pastrňákově zařazení: „Když vám to řeknu, zjistí to i Lotyši a připraví se na to. Samozřejmě má zajímavou minulost s Krejčím. Jeho útok hrál nejlépe, ale nějaké změny uděláme. Chci, aby ti dva hráli spolu.“

O dalších změnách: „Pokud lajny nefungují, je potřeba udělat nějaké změny. Teď zapojíme Pastrňáka, ve čtvrtek přiletí Kämpf. Potřebujeme tyhle všechny dílky složit dohromady.“

O mlčících střelcích z NHL: „Dávání gólů je nejtěžší věcí v hokeji. Nemám o kluky strach. Je mi jedno, kdo góly dává. Líbil se mi Zohorna vedle Hertla, jeho útoku dodal rychlost. Tomáš potřebuje takové hráče vedle sebe na obou stranách.