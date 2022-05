Z letadla hned na led. Ve čtvrtek budu připravený na zápas, hlásí Pastrňák

Sledoval jste porážku národního týmu s Rakouskem?

Neviděl jsem, ale i takové věci se stanou. Ale teď jsem tady a chci vyhrát každý zápas. Je důležité, aby si to sedlo a já týmu vyhověl.

Jak ho znáte?

Byl jsem překvapen, kolik je tady kluků z mého ročníku. Řadu z nich jsem viděl naposledy tady ve Finsku při mistrovství světa osmnáctek, když jsme vybojovali stříbro. Je to i důkaz, že jsme tenkrát měli dobré mužstvo, když se nás tady z juniorského věku sešlo tolik.

Jaké jsou vaše dojmy z prvního tréninku?

Stihl jsem ho tak akorát, ještě jsem nebyl ani na hotelu. Půl hodiny po příjezdu z letiště jsem šel hned na led, s trenérem jsem se stačil jen pozdravit. Potřeboval jsem se pořádně rozcvičit, abych se tady hned nezranil, přece jen už stárnu. Bylo příjemné vybruslit únavu z cesty, bude se mi krásně spát.

Budete ve čtvrtek připraven na zápas?

Jasné, nemám na co čekat. Přijel jsem hrát hokej, umím se přizpůsobit snad každému spoluhráči. Snažím se být pro každého herně prospěšný.

V národním týmu se objevíte po čtyřech letech.

Pro mě je vždycky čest, když na sebe navléknu reprezentační dres, udělá mi to úsměv na tváři. Je mi sympatické vítězné naladění trenéra Kariho Jalonena. Nesmíme se koukat nazpátek. Potřebujeme, aby se nám sešly věci, které jsou potřeba.

Budete si muset zvykat na jiné rozměry ledu.

Se širším kluzištěm potíže mít nebudu, spíš jde o střelecké body, takže se budu maximálně soustředit, abych trefoval bránu.

Měl jste po hovoru s generálním manažerem týmu Petrem Nedvědem okamžitě jasno, že na mistrovství pojedete?

Říkal jsem mu hned, že přijedu, když budu zdravý. Konec základní části byl náročný, měl jsem po těle nějaké šrámy a nevěděl jsem, jestli mě Boston pustí. Většinou to nechávali na mně, ale letos jsem si fakt musel počkat na výsledek zdravotní prohlídky. Nakonec jsme se s doktory dohodli, že pojedu. Kdybych se necítil stoprocentní, tak bych o cestě na šampionát ani neuvažoval.

Jaká byla cesta?

Dlouhá, ale hraju v zámoří nějaký pátek, takže jsem přece jen na lety zvyklý. Chytli jsme hned při odletu v Bostonu asi hodinu a půl zpoždění, ale měl jsem ve Frankfurtu asi tři hodiny na přestup, takže jsme nakonec vše stihli.

Už vás přebolelo zklamání z play off?

Každým rokem je to horší a vyřazení bolí víc. Už jednou jsme byli blízko, do finále chci zase, jen být tentokrát na vítězné straně. Nicméně v letadle už jsem si nastavil myšlenky na reprezentaci.

Spoluhráč Jeremy Swayman posílí Spojené státy.

Trochu jsme si o mistrovství pokecali, je to nesmírně talentovaný gólman a šampionát pro něj bude velkou zkušeností. Ale až budeme v pondělí hrát proti USA, tak nějaké jeho slabiny znám. Je zajímavé stát proti brankáři, se kterým denně trénujete.

Co rozhodlo o postupu Caroliny?

Byla to vyrovnaná série, Hurricanes měli v sedmém zápase výhodu domácího ledu a celkově výborně nastavenou taktikou. V předchozích letech jsme je dvakrát vyřadili, to měli ještě mladší tým. Stáli o to, aby nám porážky vrátili a vůbec bych se nedivil, kdyby vyhráli celou konferenci a došli až do finále.