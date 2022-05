Kritický Pastrňák: Nedáváme góly, jsme málo na puku. Stojí to hodně sil

„Jak to shrnout... Dostali jsme dva rychlé góly v první třetině. Vůbec nám nevyšla a proti Finsku se otáčí jen těžko. Do obrany hrají výborně,“ začal.

Co chybělo?

Měli jsme být víc na puku, celý zápas jsme hráli bez něj. Nedokázali jsme založit akci, útočníci i beci zbytečně dlouho drželi puk a navíc jsme celou dobu byli daleko od sebe.

Měli jste v hlavách to, že výhra za tři body vás pošle na Kanadu, jiný výsledek na Němce?

O tom vůbec nepadla řeč. My se chtěli co nejlépe připravit na čtvrtfinále, dostat se do té největší formy. To nám moc nevyšlo. Faulovali jsme a sami jsme se do přesilovky nedostali. Až ke konci za stavu 0:3. Finům přesilovky hodně pomohly, zaslouženě byli více v pohybu. Nic. Musíme si odpočinout a hodit to za hlavu.

Jak nepříjemné bylo, že vy i Finové jste hráli stejným stylem?

Dost. Všichni se dobře doplňují, ví, jak mají hrát. Není to žádná sranda, protože to stojí hodně sil. Útočník si musí pokaždé najet strašně nízko pro puk, to taky bere síly. Měli jsme s tím ze začátku problém. Ale bylo to spíš námi, ne finskou hrou.

Finský útočník Teemu Hartikainen (70) padá po kontaktu s českým útočníkem Davidem Pastrňákem (88). Souboji přihlíží obránce Jan Ščotka (24).

Všimli jste si, že fanoušci bučeli při zakládání útoků na vás i domácí?

Že bučeli na nás, to vím, ale na Finy jsem si nevšiml. No, není to příjemné na pohled, asi se na to nekouká dobře. Ale Finové to hrají už pár let, člověk na to musí najít recept. A já se těšil, že konečně přišlo hodně lidí. Je to lepší než poloprázdná hala.

Porážka nic tragického nezpůsobí, ale asi jste se úplně nejlépe nenaladili, že?

Určitě. Za poslední dva zápasy jsme dali jeden gól, máme to v hlavách. Doufejme, že se ofenziva ve čtvrtek probudí.

Co říct k Němcům pro čtvrtfinále?

Neviděl jsem jediný zápas druhé skupiny, nemůžu je hodnotit. Jen vím, že za posledních pár let hodně vyrostli, mají talentovanou mládež.

Může přesun do Helsinek představovat problém?

Vůbec, je to hodina a půl, nic hrozného. Bude to normální přejezd.