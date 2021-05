Vykoupil jsem se, obrovská úleva, radoval se Klok po obratu nad Švédy

Vítězným gólem vykoupil i svůj Švédy potrestaný faul krosčekem z první třetiny, po níž ho trenér Filip Pešán na chvíli vyřadil ze hry.



Lukáši, čím to, že třetí třetina vypadala mnohem lépe než úvodních čtyřicet minut?

Nemyslím, že výkon v prvních dvou třetinách byl o tolik horší, akorát jsme neproměňovali šance. Seko (Sekáč) tam měl výbornou šanci třeba... My naopak propadli a v situaci dvou na jednoho jsme inkasovali. Taky přišel můj zbytečný faul.

Ano, zepředu jste soupeře udeřil krosčekem, Švédi faul potrestali.

Gól na 0:2 nás zaskočil, ale nevzdávali jsme se. Tlačili jsme se do brány, pokračovali v tvrdé práci a dál jsme měli šance. Švédům možná taky došla šťáva, zato my jsme pořád bruslili.

Až přišel váš gól na 3:2 a obrat.

Kovy (Jan Kovář) dobře vybojoval puk a posunul mi ho. Měl jsem před sebou strašně prostoru, chvilku jsem si ale ještě počkal, než Kubalda (Kubalík) s obráncem vjel a zaclonil brankáři. Až jsem uviděl prostor pro střelu na vzdálenější tyč. Propadlo to, jsem strašně rád, že jsem se po tom faulu mohl vykoupit trošku. Je to důležité vítězství.

Asi cítíte velkou úlevu.

Obrovskou. Všichni jsme to prožívali, pan Zikmund (mluvčí svazu Zdeněk Zikmund) z toho byl taky hotový... Ještě pořád je (smích). Věděli jsme, že na nás leží tlak a o co hrajeme. Po mentální stránce to byl těžký zápas.

Budou ty další o něco lehčí?

To si nemyslím, sami vidíte, jak je šampionát nevyzpytatelný, nečeká nás nic lehkého. Musíme hrát stejně jako dneska, některé další věci zlepšit, určitě jsme ale udělali obrovský krok k postupu dál.

Podívejte se na Klokův gól na 3:2: