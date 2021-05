Pešán není mrtvola, ukazuje masku. V šatně je emotivní, ujišťuje Kovář

Jak jeho projev vnímáte?

Od něho je to na střídačce maska. V šatně emoce jsou: mezi hráči, od trenérů, s tím určitě problém nemáme. Že má trenér nějakou masku, že se tolik neraduje z gólů nebo výher, to vůbec neznamená, že tam stojí s prominutím jako mrtvola a nemá emoce. On je má a dává nám je najevo.

Co jste s týmem řešili během druhé přestávky za stavu 0:2?

Hlavně taktiku. Šlo i o to, abychom pořád věřili ve výhru. Najeli jsme na mód přežití a dost nás povzbudilo, že jsme třetí třetinu začínali přesilovkou. Úplně přesně nevím, co se tam stalo, ale Švédi dostali o dvě minuty víc. Pokud Hrony (Hronek), náš nejlepší obránce, dokáže udělat takovou věc, že si nechá dát o ránu víc, abychom měli přesilovku... To je klíč k úspěchu.

Ukázala třetí třetina, jak byste chtěli hrát?

Měl by to být základ. Hráli jsme dobře do obrany, obětavě blokovali střely, za to bych chtěl všechny pochválit. I když pořád děláme chyby, třetí třetina byla dobrá a my se od ní můžeme odpíchnout.

Navázat na ni.

Jsem rád, že všichni viděli, že to nese ovoce. Měli jsme vůli nechat na ledě všechno, nepustit žádnou střelu. S tímhle vědomím jsme ubránili konec zápasu. Pak ještě Flíček (Jakub Flek) nastartoval tu svoji motorku a pojistil výhru do prázdné. Takhle musí vypadat každá třetina každého zápasu.

Co jste si pomyslel za stavu 1:2, když jste pálil do odkryté brány, ale švédský obránce vám puk vytáhl na čáře?

Tomu jsem nevěřil. Říkal jsem si, že to je určitě gól. Pak se tam objevila hokejka, trefil jsem patku a střela vyletěla ven... Jsem rád, že následnou přesilovku jsme už využili a netrápili jsme se moc dlouho.

Zbývají vám tři zápasy, všechny bude potřeba vyhrát, že?

Ještě to bude těžké, musíme krotit euforii. Vyhráli jsme, ale sami vidíte, že jsou výsledky na mistrovství všelijaké. Musíme každý zápas makat a uvidíme, na co to bude stačit.

Jak důležitý byl příspěvek a první gól Vrány, který nemá stoprocentně zdravé rameno?

Dal velký gól! Od toho tu ostatně je, on góly dávat umí, takže super. Budeme od něj podobné věci potřebovat i dál, abychom byli na turnaji úspěšní.