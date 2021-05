Vítězství je jen malý krůček. Ještě není vyhráno, varuje Pešán

Postup do čtvrtfinále ale máte ve svých rukách.

To je pravda, se Švédskem nám nezbývalo nic jiného než vyhrát. Ale víc než výsledek mě těší předvedená hra, která stupňovala a měla parametry, jež snesou kritiku. Jsem šťastný za body a za situaci, že je to jen na nás. S tímto projevem máme šanci.

Jak vám bylo po dvou třetinách, kdy jste prohrávali 0:2?

Moje emoce nebyly zlé, protože tým i přes výsledek pracoval dobře. Museli jsme hledat víru, že dobře pracující mužstvo dokáže najít cestu k obratu. Nebudu zastírat, že je to velká úleva.

Byl zlomovým momentem gól Jakuba Vrány zkraje třetí části?

Byl to impulz. Ale mělo to zvláštní předehru. Do kabin po druhé třetině jsme šli s tím, že budeme hrát přesilovku, jenže na vnitřním okruhu najednou svítilo, že je to naopak a čeká nás oslabení. Takže jsme připravenou taktiku museli překopat. A když jsme pak došli zpátky na střídačku, tak se to najednou změnilo na přesilovku. To nás zachránilo.

Může být toto vítězství zlomovým momentem ve vývoji turnaje?

Jednozančně budu věřit, že tohle je monent, který to zlomí. Ale víc než momenty láme turnaj tvrdá práce. Tu jsme ukázali, nechali jsme na ledě všechno a zaslouženě výsledek otočili.

Jak jste se udržoval pozitivní?

Já se nemůžu sebrat a přijít před tým zlomený jako puška, že je konec, když ještě není. Prostě jsme chtěli zápas otočit, pomohla nám přesilovka a díky tomu se rozběhl stroj, který fungoval celou třetí třetinu.

Obrat dokonal Lukáš Klok, který předtím zbytečně fauloval a soupeř v následné přesilovce skóroval. Vy jste ho pak na chvíli dokonce vyndal ze sestavy.

To byl impulz a vzkaz týmu, že nemůžeme být takhle hloupí a nesmyslně faulovat. Všichni si museli uvědomit, že to můžou být fauly, které otáčí nejen zápasy, ale celé turnaje. Byla to taková veřejná minipoprava. Na druhou stranu hrozně fandím Lukášový hře, proto jsem ho pustil zpátky na led.

A co Vrána, který byl původně zraněný a měl být jen třináctým útočníkem?

Nakonec hrál mnohem víc, protože by byl obrovský luxus nechat takového hráče sedět. Byli jsme domluvení, že ho budu nasahovat podle průběhu utkání. Rozehrál se do vynikajícího výkonu a nebyla šance ho sundat. Bohužel si během utkání na dlouhou hokejku znovu hnul s ramenem, tak jsem ho v závěru raději pošetřil.

Jaký jste měl v závěru při power play Švédů tep?

Byl hodně vysoký. I když se snažím nejančit, tak se emoce v člověku vaří. Pak už to odehrajou hráči na ledě a vy s tím stejně nic neuděláte, leda bych tam skočil v lodičkách.

Nemusel jste, protože Jakub Flek dal čtvrtý gól do prázdné branky. Co říkáte na to, jak přebruslil dva soupeře?

Právě proto byl na ledě on - neznám moc obránců, kteří by u puku byli dřív než on. Důležitá byla i nahrávka Kubalíka o mantinel, aby případně nebylo zakázané uvolnění.

Je cennější vítězství po obratu než kdyby se rodilo hladce?

Není, já bych vyměnil zápas za hladší vítězství okamžitě.