Kiks i trefa. Vrána bude jen stoupat, věří útočníkovi český kouč

Ač se to na první pohled nezdá, ruský hokej v posledních letech ovlivňoval kariéru Jakuba Vrány. „Měl smůlu, že ve Washingtonu nastupoval na stejném místě jako Ovečkin, který přetahuje střídání. O to míň byl na ledě Vrána,“ všímal si jeho trenér z dětství Zbyněk Zavadil. Teď to mohl Vrána Rusům na ledě spočítat. Ano, v pátečním zahajovacím utkání mistrovství světa navzdory porážce 3:4 ukázal, v čem tkví pozoruhodný um, ale zároveň i jeho nedostatky.