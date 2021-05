Konec jsme vůbec nezvládli, byli jsme horší, řekl Flek po prohře s Ruskem

Rusové rozhodli gólem 19 sekund před koncem třetí třetiny a vyhráli 4:3.

Nedolehl na vás tlak očekávání?

To si nemyslím. My si nějaká očekávání nepřipouštíme, chceme jít zápas od zápasu, nemyslet moc dopředu, nebo dokonce na konec šampionátu. Očekávání nedolehla, my jsme jednoduše byli horší, celý zápas jsme dotahovali ruské vedení.

Na konci stačilo málo, abyste remízu 3:3 udrželi.

Konec jsme vůbec nezvládli, soupeř nás potrestal, ale už je to za námi, hodíme to za hlavu a dobře se připravíme na sobotní utkání se Švýcary. Zápasů je hodně a teď potřebujeme zregenerovat.

V čem byli Rusové lepší?

V pohybu, měli jsme taky trošku problém s přechodem pásma do útoku, oni i lépe drželi kotouč

Už jste si krátce stihli říct, co se stalo za chybu v samotném závěru?

Ještě ne, to si musíme teprve rozebrat...

A co led, hrála roli jeho větší šířka oproti Českým hrám?

Je to rozdíl, než na co jsme zvyklí, na druhou stranu podmínky jsou pro všechny stejné, musíme hodně bruslit.

A co váš gól, věděl jste, že budete střílet?

Vždycky to musíte vyhodnotit podle situace, bek soupeře byl spíš mezi námi, mně se otevřel prostor ke střele, tak jsem nechtěl vymýšlet žádnou žabičku přes hokejku. Zkusil jsem vystřelit a s trochou štěstí to propadlo.

Mezi ruku a tělo brankáře jste stříleli poměrně často, vám to vyšlo. Byl to záměr?

Já tam střílím docela často, je to takové moje oblíbené místo. Zkusil jsem to, vyšlo to.

Vašemu čtvrtému útoku se dařilo, byli jste aktivní. To potěší, ne?

Dobrý pocit z toho mít můžu, ale prohrálo se. Musíme si hlavně rozebrat chyby, hrát jako tým. Není to o jednotlivcích.