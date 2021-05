Víc dravosti a přímočarosti. Nesmíte se bát, nabádá Tlustý hokejisty na MS

Jaký dojem na vás reprezentace udělala proti Rusku?

Všichni jsme fandili a nemyslím, že hrála úplně špatně, ale musím uznat, že Rusové byli rychlejší a vytvářeli si víc šancí. Proti Švýcarsku očekávám lepší výkon.

Působili na vás čeští hokejisté mdle, ospale?

Po sobotní výhře z Českých her měli všichni velká očekávání, jenže tohle byl jiný zápas, jiná situace a Rusové za to vzali lépe. Vyrovnali jsme hlavně díky štěstí. A ten závěr? Smolné střídání, propadnutí a nádherná Grigorenkova střela. Těžké.

Jak se taková chyba 19 sekund před koncem vůbec stane?

Nastala chyba s nahozením puku (od obránce Moravčíka). Když zbývá tak málo do konce, musíte nahodit puk hluboko a ne ho ztratit u modré čáry. Hráči se nesmějí bát hrát a jít ve čtyřech střídat. Ta lajna měla čekat, kam puk dopadne, až pak mohla jít střídat a minimálně jeden obránce, který to má ke střídačce nejdál, to měl zajišťovat.

Jiří Tlustý

Jenže to se nestalo.

Rusové rychle rozehráli, objevili se na vrcholu kruhu a jak jsem řekl, Grigorenko to trefil parádně. Škoda, obrovská chyba takhle před koncem, na druhou stranu bez chyb by góly nepadaly, takový je hokej.

Přišlo vám, že se v některých momentech hráči báli?

Nechci říkat báli, jen by to chtělo víc dravosti. Ale podívejte, ono se to od televize hrozně lehce říká, než pak provádí na ledě. Tým je poskládaný dobře, teď se rozjedou a získají sebevědomí. Mně se třeba moc líbila čtvrtá lajna (Flek, Musil, Smejkal), Flíček hrál dobře, bojoval, vytvářel šance a dal díky tomu gól.

Hodí Češi prohru za hlavu, nebo jim může nalomit sebevědomí?

Doufejme, že ji hodí za hlavu. Pořád se před mistrovstvím omílalo vítězství. Novináři, experti a všichni další psali, jak je vyhráno. Najednou přijde prohra, na to se dívá těžko. Musí s tím dobře naložit, rychle se posunout, rozebrat si chyby u videa.

Co třeba?

Neměli tolik vyložených šancí, to mi chybělo, přechod pásma, větší tlak do brány. Z tlaku pramení vznik dalších a dalších příležitostí. Podívejte na Kubalíkův gól, ta střela letěla do rohu, odrazila se se štěstím od brusle obránce do vlastní brány.

Co se vám naopak líbilo?

Hezkých aspektů bylo hodně, sympatický výkon předvedl i Hrubec. V oslabení několikrát skvěle zasáhl, ten čtvrtý gól podle mě vůbec chytit nemohl. Líbil se mi čtvrtý útok, vím, že to je kamarád, ale i Jirka Sekáč. Nedostává tolik prostor, jenže byl dravý. Větší aktivitu bych právě čekal i od druhého útoku.

Co Jakub Vrána? Tomu se viditelně ulevilo, když gólem napravil chybu, po níž Češi inkasovali ve vlastní přesilovce.

Kuba věděl, že ta přihrávka v přesilovce nebyla přesná, odčinil to. To bylo hrozně důležité pro celý tým, aby odpověděl. Krásně mu do úniku nahrál Kubalík, to musím říct. Kuba do toho pak kopnul, víme, že tu rychlost má a určitě ji budou využívat víc a víc.

Jste rád, že proti Švýcarsku dostanou víc prostoru Stránský, Lenc a Špaček, tedy útok, kterému se v přípravě náramně dařilo?

To máte těžké. Kdybychom proti Rusku udrželi stav 3:3 a vyhráli třeba v prodloužení, nikdo nic nenamítá. Prohrálo se, tak všichni hledají chyby, rozebírá se sestava. Za mě je dobře, že se pozmění. Když prohrajete, něco změnit musíte. Potřebujete tým nakopnout, oživit, šampionát je kratší než sezona, není tolik času věci napravovat. Kluci určitě zapracují na přesilovce a budou dravější a přímočařejší.