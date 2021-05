Porážka po řadě chyb. A tak proti Švýcarsku přijdou změny v sestavě

„I když jsme jednoznačně nebyli lepší, stejně jsme sahali po bodu. Za průběh zápasu jsme si ho nezasloužili,“ přiznal kouč Filip Pešán po porážce 3:4. „Mrzí mě náš projev, který nebyl ideální. Prohra může ovlivnit naši náladu. Lepší je ale vystřízlivět hned zpočátku, než si myslet, že nám přinesou medaile na hotel.“

Česko - Švýcarsko Sobota 19.15 online

Nebylo by fér po předchozí euforii z přípravy najednou všechno lacině strhat a tvrdit, že tým v sobě neskrývá sílu, která by mohla dát turnaji medailovou tečku. Vidět vše jen kriticky.



Rusové navíc především v defenzivě oproti minulému týdnu, kdy s Čechy prohráli 0:4, významně posílili. I proto dost o skutečné české (ne)formě napoví sobotní večer a střet se Švýcarskem. Skvěle a jistě chytal Hrubec. Výtečně si vedla čtvrtá formace Smejkal – Adam Musil – Flek.

Tým hned třikrát dokázal srovnat a prosadili se snajpři Kubalík a Vrána, na které se na turnaji bude gólově spoléhat. „Sice jsme třikrát vyrovnali, ale nevím, jestli to jde považovat za něco pozitivního. Musíme se poučit a v sobotu ukázat, že umíme hrát líp,“ řekl obránce Filip Hronek.

Ano, přes všechno napsané nelze mít na očích nasazené klapky a nevidět, co dalšího se na ledě dělo. Z české strany to v řadě pasáží bylo bez energie, až příliš nervózní.

Bekům často odskakovaly puky, zvlášť Vitásek sekal zbytečné chyby. Individuální minely pak předcházely i inkasovaným gólům: při tom druhém ji udělal Vrána, při třetím zase Radil a při čtvrtém Moravčík, který nenahodil puk až k mantinelu. Rusové následně rychle využili riskantního českého střídání a definitivně překlopili mač na svou stranu. Do sirény chybělo zmíněných 19 vteřin.



„My jsme se vůbec nedrželi našeho plánu. Utíkaly nám kotouče. A od okamžiku, kdy jsme dostali první gól z přesilovky, byla na hráčích vidět nervozita,“ řekl Pešán.



I inkasovaný gól z páté minuty leccos ukázal. Rusové předvedli výbornou kombinaci a i později rozhýbávali výtečně chytajícího Hrubce křižnými pasy. Před brankou clonili, zatímco Češi příliš ne. Vázl jim i přechod z obranného pásma, byť rychlé gólové úniky Fleka či Vrány byly výtečné.

Jako by si těžce zvykali na zdejší široké kluziště, a tak je otázkou, zda ve chvílích, kdy se na turnaji i před ním řeší všemožné detaily, bylo vhodné týden před šampionátem strávit v O2 areně na hřišti s rozměry NHL. „Rusové byli lepší v pohybu, my jsme měli problémy s přechodem našeho pásma,“ uvedl útočník Jakub Flek.

V sobotu večer se Češi do haly v Olympijském sportovním centru vrátí. Chtějí-li proti Švýcarsku (19.15) uspět, je nutná proměna, kromě jiného větší odvaha i častější střelba. Vždyť včera měli dohromady 25 ran, ale pouhých 12 po prvních dvou třetinách.



To je žalostně málo. Už dopředu trenér oznámil, že přijdou změny. Částečně taktického rázu, protože chtěl ve dvou zápasech rozmělnit sílu, částečně ale vynucené a oživující. Hrát bude útočník Stránský, do obrany se zapojí Klok. Jasno má Pešán o brankářském obsazení, ovšem jméno zatím tají. Po pátečním výkonu by ale bylo rozumné znovu – i vzhledem k důležitosti duelu – upřednostnit opět Hrubce před Willem.

Tým je zase na začátku. Rozjede novou vítěznou sérii?