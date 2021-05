Nebylo to ideální. Snad prohra neovlivní naši náladu, doufá Pešán

Dolehla na tým tíha okamžiku?

Jednoznačně. Nedrželi jsme se plánu, utíkaly nám kotouče. Začátek byl relativně slušný, ale už od prvního gólu byla na hráčích vidět nervozita. Přestože jsme nebyli lepším týmem, tak jsme mohli pomýšlet na bod, možná na dva. Ale nezasloužili jsme si to.

Vidíte v zápase nějaký rozhodující moment, nebo šlo spíš o opakující se chyby?

Rozhodující byla první přesilovka soupeře, kdy jsme po slušném začátku udělali chybu při pokrytí soupeřova brejku a dostali pár vteřin před koncem oslabení branku, což nám hodně nahlodalo sebevědomí. Tým, který není mentálně silný, nemůže pomýšlet na vítězství. Přesto jsme se vždycky dotáhli, ale rozhodně jsme nebyli lepším týmem a Rusové zaslouženě vyhráli.

Kapitán Jan Kovář před zápasem říkal, že bude hodně důležitý vstup do turnaje. Může prohra ovlivnit tým?

Může to ovlivnit naši náladu, to jednoznačně. Je ale lepší trošku vystřízlivět hned zpočátku turnaje, než mít pocit, že nám přinesou medaile na hotel. Absolutně netvrdím, že je dobře, že jsme prohráli, chraň Bůh. Spíš mě mrzí ten projev, který nebyl ideální. V sobotu máme další šanci, kdo bude odolný celý turnaj, může pomýšlet na dobré umístětní a na medaile. Kdo se hned složí, nemá na turnaji co dělat.

Co jste říkal na obranu, která se dostávala pod tlak, když ji soupeř napadal? Rozehrávka asi nebyla podle představ, viďte?

Máte pravdu, udělali jsme strašně chyb při držení kotouče, přičítám to velké nervozitě. Třikrát ze čtyř branek jsme soupeři odevzdali puk a okamžitě inkasovali. Rozehrávku byla věc, která jednoznačně brzdila náš projev.

Zmínil jste nervozitu a absenci kuráže. Co může trenér v takovém zápase dělat?

Ve třetí třetině bylo pár střídání, kdy jsme Rusy přehrávali. Vím, že je to slabá náplast, ale tam jsme chvilku tlačili. Jinak byl zápas z naší strany slabý. Hodně jsem prostřídával čtvrtou formaci složenou paradoxně z kluků, kteří nemají absolutně žádnou zkušenost. Přesto hráli nejmíň bázlivě a drželi se systému. To se mi na nich líbilo. Bohužel moc dalších manévrů jsme jako koučové neudělali. Přeházeli jsme útoky, snažili jsme se prostřídat Michala Špačka.

Filip Hronek s Jakubem Flekem neviděli po utkání žádná pozitiva, co vy?

Moc jich není, také jsem zklamaný z našeho přednesu. Byť jsme s jedním z nejlepších, ne-li nejlepším týmem turnaje výsledkově drželi krok doslova do posledních vteřin, tak jsme neukázali, co jsme chtěli hrát. Bohužel si ze zápasu nic moc vzít nemůžu. Líbil se mi individuální výkon některých hráčů, hlavně čtvrtá útočná řada, líbila se mi i první lajna, která dala dva góly. Jinak jsem z výkonu zklamaný.

Co říkáte na chybu Vrány v přesilovce, po níž soupeř skóroval?

Já jsem byl velmi spokojený s jeho prací. Spoustu času dělal tvrdou práci, absolvoval tvrdé souboje s velkými ruskými hráči a odměnou byl gól, který vstřelil. To, že se udělá chyba, nepřičítám nerovzitě. Chyby udělali i Rusové a také jsme je potrestali. Je to klišé, ale hokej je hra chyb, vůbec bych mu tu chybu nezazlíval. Odehrál velmi slušný zápas.

A co říkáte na souhru celé první lajny?

Kluci po dlouhé době odehráli první utkání. Vrána i Kubalík vstřelili branku, Honza Kovář odehrál dobrý zápas. Výkon lajny bude jen stoupat. Ze začátku zápasu měli těžké střídání, byli jsme nervózní, Rusové hráli velmi dobře. Nemyslím si, že propadli, nakonec byli možná naší nejlepší lajnou.

Co říkáte na gólmana Hrubce?

Odchytal výborný zápas, všechny střely, které prošly do brány, pro něj byly hrozně těžké. Rusové výborně clonili, což nám v zápase velmi chybělo. Rusové se rvali před brankáře, měl to těžké. Obstál.

Už máte jasno, kdo bude chytat v sobotu proti Švýcarsku?

Mám, ale nechám si tu informaci pro sebe.

A zbytek sestavy?

Šanci dostane čtveřice hráčů, která nebyla v sestavě. Takže se do hry zapojí v řádném útoku Špaček, Lenc i Stránský. A Lukáš Klok nastoupí v obraně taky. Jak útoky složíme, to ještě bude záležet na zdravotním stavu, máme tam pár otazníků, nejsem schopen zatím říct.