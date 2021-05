Nikam nejedu. Už nechci hokej ani vidět, řekl Laine, když odmítl MS

Laine prožil v NHL věru mizerný rok. Na hráče jeho kvalit najdete ve statistikách průměrných 12 gólů a 12 asistencí. I tak by byl pro Finy na blížícím se mistrovství světa v Lotyšsku skvostnou a obrovskou posilou.

Patřil by mezi tahouny, jistě by obsadil místo v prvním útoku a nejspíš by pálil podobně jako obávaný kanonýr Ovečkin z kruhů na přesilovce. Nic z toho fanoušci neuvidí.



„Na mistrovství světa nepojedu. Tahle sezona je tak špatná, že už hokej nechci ani vidět,“ pronesl po svém velmi svérázně Laine pro web Yle.fi.



„Dobrý pocit mám jen z ukončení sezony. Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo,“ mluvil o svých dojmech. Ačkoliv musel skousnout řadu trpkých situací, ta slova zní z úst teprve třiadvacetiletého hokejisty poněkud zvláštně.

Vyčerpaný. Frustrovaný. A zřejmě i pořádně nakvašený je Laine z náročného období. Letošní zkrácený hokejový rok zkrátka nebyl jeho a po posledním zápase NHL dal svou nespokojenost hlasitě najevo.

Letos byl jen stínem hráče, který kdysi s Puljujärvim a Ahem trhal na kusy soupeře na MS dvacítek i duchem borce střílejícího přes dvacet gólů za sezonu díky přesné ráně podobné jako přes kopírák právě té Ovečkinově.



Kvůli rozepřím v kabině Winnipegu i prapodivnému chování byl během roku vyměněný do Columbusu. Ani tam si pod přísným koučem Johnem Tortorellou neodfrknul.



Prožil si epizodu, kdy kvůli odseknutí jednomu z trenérů musel strpět potupné vysedávání na střídačce po zbytek zápasu. A krom toho si stejnou kratochvíli o pár týdnů později zopakoval vinou laxního přístupu k bránění.



Pak je tu ještě jeden pádný důvod vedoucí k jeho neochotě zvednout se během posezonního volna z gauče, nechat špatnou náladu doma a vyrazit do Rigy. Jeho končící dvouletý kontrakt.

Novou smlouvu dopředu podepsanou nemá a s koncem sezony se stal omezeným volným hráčem. Generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen se s uzavřeným Finem pokusí nalézt společnou řeč, ale sám už dopředu ví, že jej v případě mladého a nerozvážného krajana čeká mimořádně těžké jednání.

Jestliže se dohromady sečte Laineho svérázná povaha, rtuťovité emotivní projevy do veřejného prostoru a nevydařená poslední sezona, je jasné, proč se mu nechce vyjet za moře. Nejdřív bude muset přesvědčit, že se dokáže změnit a vrátit se k výkonům z předešlých let.



Navíc nemá v úmyslu riskovat v závěru trudného ročníku sebemenší zranění. To by jen zhoršilo Finovu vyjednávací pozici. V době, kdy kvůli výše zmíněnému nemusí mít ani Columbus tak eminentní zájem, aby zůstal.



„Ale když se najde správné místo a čas, bude pro mě reprezentace národního týmu vždy poctou,“ dušuje se. „Teď ovšem nastala taková situace, že se do Lotyšska prostě nechystám.“

Jak uvádí dále server Yle, třiadvacetiletý blonďák s laserovou střelou se chystá do Evropy nejdříve v červnu. A jako první úkol po návratu do domovského Tampere si uložil vyčištit si hlavu od všech špatných vzpomínek na sezonu plnou zmaru.