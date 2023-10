První valašské derby v sezoně: náraz do Hufa a výhra pro Vsetín

„Diváci si přišli na své,“ přitakal asistent trenéra zlínských Beranů Oldřich Horák.

„Derby má vždycky náboj,“ souhlasil asistent trenéra Robe Vsetín Luboš Rob.

Výsledek přitom obě strany nepřeceňují. Velcí rivalové, kteří pomýšlejí na baráž o extraligu, dobře vědí, že sezona teprve začala a rozhodovat se bude až v jarním play off.

„Tento zápas ale svou atmosférou play off připomíná,“ upozornil obránce Vsetína Tomáš Ondračka. „Před takovou kulisou se každý vyhecuje víc, než když přijde pět stovek diváků.“

Snad ještě víc emocí než konečný výsledek vzbudila situace z předposlední minuty, po níž zůstal na ledě ležet Daniel Huf. Zlínský gólman vyjel před brankoviště odehrát puk, vzápětí do něj narazil domácí útočník Tomáš Jandus, na kterého dotíral hostující bek Zdeněk Čáp.

„Podělal jsem to já. Chtěl jsem získat buly v útočném pásmu, puk hned vyhodili ven. Letěl jsem zpátky a chtěl dát rameno před borce,“ uvedl Čáp. „Hrozně ochotně šel do Hufína, takhle to prostě nejde.“

Následně došlo k pěstnímu souboji, který vyhrál vsetínský útočník. Oba bijci vyfasovali pětiminutový trest za hrubost. „Gólmana si musíme chránit, byla to automatická reakce,“ vysvětloval Čáp.

Zákrok na Hufa se obešel bez potrestání, přestože podle televizních záběrů se zdálo, že Jandus mohl intenzitu střetu se zlínským gólmanem zmírnit.

Bezprostředně po zápase oba asistenti nechtěli zákrok hodnotit. Už proto, že se všechno seběhlo velice rychle.

Bitka vsetínského Tomáše Janduse (vlevo) a Zdeňka Čápa ze Zlína.

„Takové souboje, v nichž je brankář, jsou pokaždé nepříjemné. Naštěstí to pro Hufína dopadlo dobře,“ připomněl Rob, že hostující gólman po ošetření pokračoval v zápase. „Věřím, že od našeho hráče to nebyl úmysl jít do brankáře,“ dodal Rob.

Mnohem horší byla následná reakce vsetínského publika, které hromově skandovalo: Měls' ho zabit. „Takové věci do hokeje nepatří,“ upozornil Horák.

A co samotný zápas?

Vsetín, těžící z podpory více než čtyř a půl tisícovky diváků, byl podle očekávání aktivnější. Rivala přestřílel 27:18. Přesto musel výsledek otáčet. Rozhodl přitom zvrat v závěru první třetiny. Domácí šli 17 vteřin před první sirénou do vedení 2:1 díky gólu Ondračky. Přestože se ke své trefě nehlásil a připsal ji svému mladému dorážejícímu spoluhráči Matyáši Dědkovi, v oficiálním zápise figuruje jako střelec on.

„Celé to vyplynulo ze situace,“ popsal Ondračka. „Vyplaval jsem tam a Kraťas (Kratochvil) mi to přenechal. Zůstal jsem volný a viděl, že před brankou je hodně prostoru, tak jsem si řekl, že to zkusím.“

Vedení Vsetína pojistil ve druhé části útočník Pavel Klhůfek, na kterého ve stejné části zareagoval Martin Novák. Zlín už na vyrovnání nedosáhl, naopak při hře bez brankářek dal výsledku konečnou podobu svou druhou trefou Rob.

„Zápasu by slušela remíza, bohužel my jsme třetí gól nepřidali, zatímco Vsetín ano,“ řekl Horák.

„Remízový zápas to vždycky může být, ale o něco víc jsme si to zasloužili my,“ opáčil Rob.