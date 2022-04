Na góly se hrozně nadřeme, zní ze Vsetína. Ve finále chybějí trefy opor

„Nebereme to jako ztrátu. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého,“ uvedl vsetínský asistent Jan Srdínko. „Jihlava je kvalitní a bojovný tým. Hraje stabilně na špičce první ligy. Naším úkolem je, abychom se co nejlépe nachystali na další zápasy,“ dodal.

A taky vyzráli na ruského fantoma Maxima Žukova. Start souboje dvou nejlepších celků Chance ligy se totiž místy měnil na bitvu Vsetín vs. Žukov. Ten v bráně se zejména v prvním zápase překonával.

„Jihlavu drží, mají v něm oporu,“ uznal centr Roman Vlach. „Řekli jsme si, že ho zasypeme střelami, snažíme se to tam lidově řečeno narvat z každé pozice. Jihlavu vysilují i souboje kolem brány, kde se puky odrážejí a musejí se kolem toho motat,“ popsal.

Vsetín ale také nutně potřebuje probudit útočné tahouny. První lajna Jonák, Venkrbec, Rob zatím ve finále nasbírala deset minusových bodů, gólově nepřispěla. Hlavně nejproduktivnější hráč základní části Luboš Rob se trápí. Stejně jako mladý objev Klimek.

„Víme o tom, musíme si to rozebrat. V play off neřešíme, kdo góly dává. Jsme rádi, že se vždycky někdo přidá, v pondělí to byli beci,“ reagoval Srdínko.

Narážel zejména na klíčového ostřelovače od modré čáry Říhu, jenž se díky dvěma pondělním gólům vyšvihl do čela kanadského bodování play off. V obou střetnutích se trefil také navrátilec do sestavy a jihlavský odchovanec Zeman, boduje i Vlach, který šťastnou trefou rozsekl druhé utkání v prodloužení.

Valaši ale celkově působí dost nervózně. Na Lapač dvakrát přišel plný dům a třaskavá atmosféra některé hráče trochu semlela.

„Možná to tak vypadá. Tlak na kluky je, je tady obrovská divácká kulisa. Kdo má méně zkušeností s play off, může mu to trochu ruce svazovat,“ zmínil Srdínko.

„V obou zápasech jsme měli větší tlak i více střel. Ale soupeř je houževnatý, výborně bruslí, brání a blokuje střely. Na góly se hrozně nadřeme.“

Dukla naopak trestá snad každou individuální chybu Roba a spol. Naposledy vyrovnala patnáct vteřin před koncem po chybě Říhy, který nevyhodil puk. „Zároveň ale musíme ocenit sílu týmu. Kluky to nepoložilo a v pravý čas jsme si v přesilové hře pomohli gólem na 5:4,“ upozornil Srdínko.

„Dokázali jsme se zvednout z velké deky, která na nás po inkasované brance byla. Do Jihlavy jedeme s psychickou výhodou a snad to tam urveme,“ dodal Vlach.